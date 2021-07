El amplio consenso que logró el coronavirus será difícil de volver a repetir. El Partido Popular e Izquierda Unida ya avanzaron este viernes que no se sentarán a la mesa del nuevo pacto poscovid que planteó ayer el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para diseñar los retos futuros de la comunidad una vez superada la pandemia. El PP, dijo su presidente, Luis María Beamonte, no quiere participar de la "mutualización de las culpas de la mala gestión de la pandemia" que achaca al Ejecutivo aragonés.

El coordinador y portavoz de IU, Álvaro Sanz, llamó al Gobierno autonómico a evaluar, primero, de manera conjunta, los pactos ya firmados. Porque no comparte que el grado de cumplimiento sea el mismo que defienden los socios del cuatripartito. De Ciudadanos, sin embargo, Lambán volvió a encontrar la mano tendida de su coordinador, Daniel Pérez Calvo. Y desde la extrema derecha de Vox, en línea con su posicionamiento durante toda la legislatura, siguieron criticando las políticas desplegadas por el Gobierno autonómico y el central.

"Todas las invitaciones del señor Lambán son invitaciones a conveniencia. El PSOE ha utilizado la estrategia para esconder su debilidad, justificando la inacción política, su falta de capacidad, y no han actualizado la estrategia a pesar de que lo hemos pedido. ¿Ahora nos piden lealtad?", se preguntó el presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte. "Para esconder su falta de capacidad y mutualizar las culpas, que no cuenten con nosotros", subrayó el líder de la oposición.

Para Beamonte, el cuatripartito dibujó en su balance "un Aragón idílico, alejado de la realidad" y recordó que "la labor de la oposición es controlar al Gobierno". Además, considera que su proyecto "está agotado". "Con la Atención Primaria desbordada, la merma de los servicios ferroviarios, ¿qué han hecho contra la despoblación? ¿Y por mejorar la financiación autonómica y la transición justa? Nada", aseguró. Además, recriminó que "los 100 millones de ayudas de los que habla el Gobierno no han llegado a los afectados, y para muchos es demasiado tarde", lamentó.

Por una vez, el PP e IU coincidieron en el diagnóstico. También el coordinador de Aragón y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, consideró ayer que el cuatripartito hizo una lectura "irreal" y "autocomplaciente" de la realidad en Aragón. Para Sanz, el Gobierno de Aragón «se equivoca» al afrontar la recuperación "con las mismas recetas" de antes de la crisis de la pandemia los aprendizajes de la pandemia.

Además, considera que es necesario "un mayor esfuerzo financiero para fortalecer los servicios públicos, cuyas costuras y debilidades han saltado por los aires" con el covid-19.

Una muestra de que Aragón necesita más implicación en el fortalecimiento de los servicios públicos, dijo Sanz, es la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital, que "evidenció la falta de ambición del Gobierno para prevenir la pobreza".

El apoyo de Ciudadanos

Frente a las críticas del PP y de IU, Ciudadanos volvió a garantizar su apoyo al cuatripartito. "Si Javier Lambán mantiene el rumbo, Ciudadanos seguirá prestando su colaboración a la estabilidad política para garantizar la estabilidad social y económica en Aragón, y seguirá siendo el antídoto para que el populismo y el nacionalismo no impongan sus tesis", aseguró el coordinador de Cs en Aragón y secretario general de la formación, Daniel Pérez.

"Haremos todo lo que tengamos que hacer para que Javier Lambán no se vea forzado a modificar el rumbo; seguiremos siendo el antídoto para que el populismo o el nacionalismo no impongan sus tesis", insistió, y reclamó que no se suban impuestos, y que se siga apoyando a las pequeñas y medianas empresas. En esta línea, confirmó que sí se sentarán a la mesa de la reconstrucción poscovid que anunció ayer el presidente autonómico.

Desde Vox, el portavoz parlamentario de la formación, Santiago Morón, criticó el "tono autocomplaciente, como es habitual en este Gobierno" en la rueda de prensa del balance del ecuador de la legislatura.

Para el portavoz de la extrema derecha, "la nefasta gestión sanitaria y económica de la pandemia no se corresponde con el espaldarazo al modelo de cogobernanza o modelo autonómico al que ha hecho referencia el presidente Lambán". La "visión idílica" de la situación económica de Aragón dibujada por el Ejecutivo, consideró, "no se corresponde con el Aragón real", zanjó.