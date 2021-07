El análisis de lo que ha sido la actividad política para Aragón en el Congreso de los Diputados este año revela que a la comunidad "no le ha ido muy bien", al menos para el diputado del PP por Zaragoza en la Cámara, Eloy Suárez. El conservador ha marcado tres aspectos como fundamentales para describir el curso aragonés en Madrid, en un periodo que "ya empezó mal con los Presupuestos Generales (PGE) de 2021, en un reparto de los fondos europeos que todavía no llegan y con una desproporción tremenda". En este sentido, Suárez ha comparado la cantidad per cápita que fue otorgada a Cataluña (750 euros por habitante) y la de Aragón, de 151 euros por habitante. Asimismo, ha hecho referencia a la candidatura de ambas comunidades para los JJOO de invierno de 2030. Un proyecto del que el presidente autonómico de Aragón, Javier Lambán, se desvinculó, pero al que emplaza a seguir peleando la celebración. "El proyecto olímpico no ha empezado de la mejor manera, pero el Gobierno es quien presenta el proyecto en el que Cataluña ha intentado ir por libre, y Lambán tendrá que convencer a Sánchez de que Aragón tiene que formar parte de la candidatura", ha incidido el diputado popular.

Además, otro de los aspectos en los que Aragón ha salido perdiendo este año, a juicio de Suárez, es en la instalación de la fábrica de baterías, que era "estratégica e importantísima para la comunidad y que las empresas veían con buenos ojos que se ubicara en Aragón", que se ha negociado por Iván Redondo, "que ya no está en el Gobierno", y desde Navarra, donde está la Volkswagen, que "tenía que ubicarse en Martorell". "Están negociando sin ninguna transparencia donde van las inversiones", ha criticado Eloy Suárez. Por otro lado, también ha querido mandar un mensaje al presidente aragonés de cara a la Conferencia de Presidentes que se celebra el viernes. "Lambán debería llevar una posición en la que defienda los intereses de Aragón frente a un 'enemigo' complicado que es Cataluña, que dada su posición está optando a todo, pero sobre todo con un planteamiento de quitar también todo a los demás", ha explicado.

Respecto a ese potencial de Cataluña, Eloy Suárez ha vuelto a reincidir en la idea de lo importante que es la fábrica de baterías para la comunidad, y para lo que la comunidad vecina ha llegado "hasta Navarra" para quitarla "con el consentimiento del presidente del Gobierno". "El equilibrio no es muy complicado en la comunidad, ese proyecto debería referirse a la fabrica de baterías porque genera 2.000 puestos de trabajo directo, y Aragón es un polo logístico en medio de la Seat y la Volkswagen, que son dos grandes fábricas de producción de vehículos y nosotros tenemos una en Aragón. No hay mejor sitio", ha insistido, al mismo tiempo que ha reconocido que en la comunidad "tenemos un problema de vertebración y esa tiene que ser nuestra apuesta, digitalizar hasta el último punto del territorio y realizar las infraestructuras que son necesarias para Aragón". Además, también ha hecho saber que el Gobierno autonómico contará con el apoyo del PP "si los planteamientos que hace son justos".

La hoja de ruta "se sigue cumpliendo"

A nivel nacional, el diputado de Zaragoza en el Congreso por el PP ha recalcado que la hoja del ruta del Gobierno "se sigue cumpliendo" que es la de "dividir el país en dos". "Sánchez se sigue apoyando en quien quiere romper España y en los herederos de ETA", ha aseverado. Además, se ha referido a los indultos del procés como el "proceso estrella" de Pedro Sánchez, a quienes se les condenó "por ataque a la soberanía nacional" y se les indultó "en contra de una decisión del Tribunal Supremo". "Para el indulto tiene que haber arrepentimiento y ellos ya han dicho que lo volverán a hacer". Una maniobra que el presidente de España ha realizado "para asegurarse el Gobierno". Ese "ataque inédito a las instituciones y a los jueces empeora la visión de España en el exterior, ahora somos irrelevantes en política exterior", ha lamentado Suárez.

Además, ha hecho referencia a la situación sanitaria, que se encamina ya hacia la "cuarta o la quinta ola, ya no sé". "Sánchez dijo que ya estaba y ahora hay un brote importante", criticando que la medida de quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior "no es meditada". La sensación que tiene el Partido Popular, en palabras de Eloy Suárez, es la de que en septiembre "Sánchez quiere una nueva legislatura, un borrón y cuenta nueva", pero le ha recordado que los españoles "ya han tomado nota". Asimismo, sobre los nuevos nombramientos de los ministros, entre los que se encuentra la zaragozana Pilar Alegría como nueva titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha dicho que son "un ejemplo más de sanchismo".