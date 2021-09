La consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, ha pedido "consenso político" y no "ideas peregrinas" para abordar el déficit de profesionales sanitarios, un problema que no solo sucede en Aragón, sino que es "estructural" en todo el territorio español. Repollés, que ha reconocido "que no siempre somos capaces de cubrir todas las plazas" porque hay "un desequilibrio" entre la oferta y la demanda, ha abogado por alejarse de los "discursos baratos" y sentar unas bases "a medio y largo plazo".

La consejera ha respondido así a una interpelación formulada por la disputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, quien ha criticado la situación "límite y de ahogo" que viven gran parte de los sanitarios que trabajan en Atención Primaria, especialmente en el medio rural. "Desde el 2019 hasta ahora poco ha cambiado la situación, sino que ha empeorado. Con un enfermero y un médico no se puede atender 5.000 cartillas sanitarias, así es difícil garantizar una sanidad de calidad", ha señalado Gaspar. "Hay casos de personas mayores que han llamado a un consultorio y a un centro de salud porque necesitaban un médico y les dicen que no pueden atenderle, que están saturados y que mejor vaya a urgencias. ¿Cómo no van a estar saturados los hospitales?", ha preguntado Gaspar. En este sentido, la diputada ha recordado que este verano "ya se ha vivido algún episodio de saturación" en los hospitales Miguel Servet, Clínico o Royo Villanova y ha apuntado al cierre de parte de los Puntos de Atención Continuada (PAC) en la capital a principios de verano.

Relevo generacional

Además, Gaspar ha indicado que "a la dificultad" de cubrir plazas se suma otro problema: el relevo generacional. "Un tercio de los sanitarios de Primaria se jubilarán en los próximos tres o cuatro año. El modelo de Primaria que tenemos es del siglo XX y debemos adaptarlo a la realidad demográfica y geográfica de Aragón. La sanidad no se puede improvisar", ha rematado.

En su réplica, Repollés ha incidido en el tema del déficit de profesionales va "más allá de Aragón" y es algo que se debe gestionar "con honestidad, no con recortes ni ideas peregrinas", ha dicho. En este sentido, ha apuntado que la próxima semana hay pendiente una reunión con sus homólogas de Castilla y León y Castilla La Macha para trabajar en propuestas comunes "a medio y largo plazo" con el fin de crear un "horizonte más halagüeño" donde poder cubrir todas las vacantes.

Entre las cuestiones que "más allá de la politización" hay que afrontar, según Repollés, está el incremento de la formación. "Se tardan más de diez años en formar a un médico, por lo que es importante tener una mirada amplia. En España la oferta MIR subió el año pasado un 10,5% y un 19% en Aragón. Estamos al límite máximo de la capacidad de oferta formativa en las unidades de docentes, porque también hemos subido la oferta de plazas en Enfermería. La determinación es firme de seguir a la máxima capacidad", ha apuntado.

Problemas en el hospital de Calatayud

Al hilo del tema de la falta de profesionales, la diputada del PP, Ana Marín, ha querido saber cuál es la situación que atraviesa el hospital Ernest Lluch de Calatayud, donde en la última adjudicación de plazas se han quedado puestos vacíos. "Hay contratos precarios que hacen que muchos profesionales excelentes se marchen a otras comunidades", ha apuntado.

En este sentido, Repollés ha explicado que "lamentablemente no ha habido interesados" en ninguna de las plazas ofertadas en Calatayud. "El 26 de mayor se ofertaron todas las plazas de internistas y siete eran para Calatayud. Hubo dos renuncias (una por motivos personales y otra porque la persona quería presentarse de nuevo al MIR) y una tercera baja por maternidad. Hicimos cinco convocatorias para ofertar plazas de larga duración, pero nadie se apuntó". Para paliar la situación, "se ha aumentado" la dedicación de los sanitarios de Medicina Interna a planta.