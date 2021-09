Algo más de 4.000 personas de las 6.259 inscritas se presentaron este domingo en Zaragoza a los exámenes de Correos celebrados en la Feria de Muestras para optar a una de las 137 plazas ofertas en Aragón. La participación en la comunidad fue más baja de la esperada, según reconocieron los sindicatos, aunque de igual modo la demanda superó con creces a la oferta porque en juego estaba un contrato fijo y una estabilidad laboral que todos los aspirantes anhelan.

«Es la primera vez que me presento y lo hago en busca de mejores condiciones de trabajo. Ahora estoy en una fábrica, pero este cambio supondría mejorar. Ya no miro tanto el sueldo, como el resto de condiciones», explicaba Antonio Bueno.

Él se presentó a la prueba de las 10.00 horas, donde se examinaban los conceptos (mediante una prueba tipo test de 100 preguntas) para reparto y clasificación, pero también lo hizo a la de las 14.00 horas de Atención al Cliente. «El primer examen me ha parecido más fácil de lo esperado, veremos el siguiente. Todo te da derecho a un trabajo, pero por preferencia me gusta más el reparte o el llevar un camión», dijo este zaragozano.

A su lado, a Ana Gómez le gustaría un puesto en Atención al Cliente. «Sé que hay mucha gente y todos tenemos el mismo deseo. En mi caso el sueldo es lo que me ha animado a presentarme porque me daría una tranquilidad», contaba.

De las 137 vacantes en Aragón, 113 empleos están en la provincia de Zaragoza, 17 en la de Huesca y tan solo 7 en Teruel. Además, en las pruebas también se ofertaron cinco para Soria.

Las medidas de seguridad se han cumplido sin problemas y no ha habido incidencias a lo largo de la jornada en un recinto donde cualquier sombra era el lugar ideal para comerse un bocadillo y dar los últimos repasos antes de acceder a los pabellones. «Trabajo en una peluquería y ahora tengo un ingreso, pero es obvio que si consigo una plaza mejoraría. He estudiado cuando he podido porque he estado en erte y tenía tiempo. La pandemia ha dejado las cosas complicadas. Esto sería una gran oportunidad», explicaba Paula Herránz, de 37 años.

Jesús Calvo apelaba a la «suerte» porque «a mi edad», decía, no sé si me tendrán en cuenta. «Yo he trabajado la mayor parte de mi vida en la construcción, pero el sector está mal. Ser cartero no me disgustaría», contaba.

Acabaar con la alta temporalidad

Para los exámenes de reparto y clasificación había 6.259 inscritos en Aragón, de los que finalmente se presentaron 2.462. Es decir, un 39% de participación (en la anterior convocatoria hubo un 45%). Por su parte, en las pruebas de Atención al Cliente la asistencia fue del 38,85% ya que acudieron 1.619 de las 4.167 personas apuntadas.

«Quizás la pandemia ha echado un poco para atrás a algunos candidatos, pero estamos satisfechos. Esta es una oportunidad, fruto de un acuerdo con la empresa, para acabar con la elevada temporalidad y conseguir un empleo fijo», explicó a este diario Susana Lamarca, secretaria provincial de CCOO para Correos Zaragoza. «Correos no ha sufrido ningún erte ni ningún ere. Esa estabilidad es lo que se busca, además de unas buenas condiciones con jornadas continúas y de lunes a viernes», apuntó Lamarca. El próximo año Correos celebrará una nueva convocatoria de empleo en el país, con un total de 3.000 plazas.