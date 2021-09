Varios sindicatos han mostrado su malestar en las últimas horas porque, según denuncian, el Departamento de Sanidad de la DGA no va a renovar los contratos de varios sanitarios que están a punto de finalizar. Los colectivos lamentan que, tras un año y medio de pandemia «donde se ha visto muy clara la necesidad de los recursos sanitarios», se quiera volver a las plantillas de prepandemia por una falta de presupuesto.

Fuentes de CGT Sanidad en Aragón indicaron a este diario que, tras una reunión esta semana mantenida con la gerencia del sector sanitario II, los representantes trasladaron que existe «un desajuste presupuestario» en el Salud que alcanza, según este sindicato, los 180 millones. «Eso ha llevado a que Hacienda fiscalice las cuentas y tenga que supervisar a partir de ahora todos los contratos, que deben ser debidamente justificados», añadieron.

«Ya veníamos de una época de recortes y ahora esto. No podemos volver a una situación previa al covid porque ya se ha demostrado lo deteriorado que está el sistema. Es cierto que el contexto epidemiológico ha mejorado, pero pensábamos que esto iba a servir para reforzar los servicios públicos y la calidad sanitaria», señalaron fuentes de CGT Sanidad.

Además de ese fin de contratos, que afectaría a más de 800 personas en el sector II, desde el sindicato apuntan que «se deben muchas horas extra» a los sanitarios, pendientes de abonar.

Por su parte, desde CSIF Aragón mostraron su «preocupación» por estas «restricciones» del personal y alertaron de que algunos sanitarios contratados recientemente no puedan cobrar nóminas. «Hacienda ha intervenido el programa de gestión Sirga, en el que deben inscribirse todos los trabajadores. Los últimos que se han incorporado en septiembre en el sector II de Zaragoza no están inscritos y, por lo tanto, no podrán cobrar su nómina la semana que viene», dijeron. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad de la DGA descartaron este hecho y aseguraron que «cobrarán» su nómina igualmente.

Revisión de contratos

Desde el departamento que dirige Sira Repollés, por otro lado, matizan que los contratos covid se realizaron «para gestionar la asistencia sanitaria durante la pandemia» y, a partir de ahora, «se estudiará cada caso para determinar si es preciso mantener el contrato», indicaron. «Siempre teniendo en cuenta la evolución epidemiológica y su impacto en el sistema sanitario», añadieron.

En cuanto al control de Hacienda, apuntaron que la DGA «ha avanzado mecanismos» que permiten hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria en los distintos departamentos «para anticipar medidas correctoras si fuera necesario con el fin de no se produzcan desajustes al cierre del ejercicio».