El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, aseguró ayer que la provincia turolense tendrá una buena financiación en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 gracias a la interlocución «constante» del Ejecutivo autonómico con el Gobierno de España, no por el trabajo de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados.

De nuevo, el líder de los socialistas aragoneses volvió a ser crítico y a marcar distancias con la agrupación de electores turolense, con quienes han mantenido tiras y aflojas desde que dieron el salto a la política estatal y, más aún, desde que anunciaron que concurrirían a las elecciones autonómicas de 2023. Una vez más, Lambán minimizó el impacto de la formación turolense en las políticas que afectan a la provincia.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán afirmó en su clausura de la Escuela de Formación del PSOE turolense Pascual Noguera que es el Gobierno aragonés quien está negociando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 para la comunidad y sus provincias, «como ha ocurrido siempre».

Lo dijo en Orihuela del Tremedal al ser preguntado por la marca Aragón Existe, que Teruel Existe ha registrado en la base de datos del Ministerio del Interior como «medida preventiva». El dirigente autonómico y secretario general del PSOE Aragón aseguró que habrá unos «buenos» presupuestos en 2022 y que Teruel «estará bien tratada» aunque «no por las enmiendas ni por las fotos que el diputado de Teruel Existe se haga por los pasillos de las Cortes», llegó a decir.

Lambán consideró, además, que Teruel Existe ya no es un movimiento ciudadano sino una formación política, por ello, «se tiene que atener a lo que significa ser un partido político» y «ha de acostumbrarse a estar sujeto a críticas».

Es más, añadió que desde la irrupción de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados, sus efectos para la provincia han sido «inexistentes». La agrupación de electores «ha hecho mucho ruido pero ha dado pocas nueces», aseveró Lambán, y «nada de lo que ha ocurrido en Teruel tiene que ver con iniciativas y con esa influencia que dicen tener en Madrid, que no es tal», concluyó.

«Esta provincia que algunos proyectan al exterior bajo los tópicos del abandono y el olvido está demostrando una capacidad y vitalidad como ninguna otra de la España interior», defendió Lambán ante una nutrida representación de socialistas turolenses, con la secretaria general, Mayte Pérez, a la cabeza.

Según el presidente aragonés, «Teruel funciona y en ello tiene mucho que ver el PSOE. No hay iniciativa detrás de la cual no esté el socialismo de Teruel, no hay debate en el que el socialismo de Teruel no tenga una posición clara y eso hace que como presidente del Gobierno de Aragón y secretario general de los socialistas de Aragón, me sienta muy orgulloso».

El dirigente autonómico destacó que, en este momento, la agroalimentación, el turismo, la ciencia y la bioeconomía son actividades punteras en esta provincia.

Sobre la reelección de Mayte Pérez como secretaria general de los socialistas turolenses tras ser la única en presentar candidatura, Lambán afirmó que «ello demuestra que los socialistas de Teruel tienen buen tino a la hora de elegir a sus dirigentes».