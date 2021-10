¡Cómo hemos cambiado! Aragón se encuentra en pleno puente del Pilar y qué diferente es la situación epidemiológica actual con respecto a la del año pasado. Nada menos que 189 puntos de diferencia en el parámetro de la incidencia acumulada a siete días y 381 personas menos ingresadas en los hospitales. Las cifras se citan pronto, pero conseguirlas un año después ha conllevado cuatro olas de covid desde entonces y una vacunación contra el virus que ha sido vital para frenar su avance.

Aquel 9 de octubre de 2020, en Aragón empezaba a desatarse la tercera y peor ola de covid vivida hasta la fecha en la comunidad. Fue la que más casos y más muertos dejó, alcanzando su pico el 23 de octubre con 1.345 contagios detectados.

Esa jornada, en la que se diagnosticaron 590 infectados más, la incidencia a siete días era de 217,5 casos por 100.000 habitantes, mientras que a 14 días rozaba los 400. En los hospitales había 412 camas ocupadas por enfermos de covid, de las que 65 estaban en las unidades de cuidados intensivos (ucis) y 347 en planta.

Aquel puente del Pilar pilló a pie cambiado a la población y también al Gobierno de Aragón. No había restricciones a la movilidad entre las provincias y la fuga de Zaragoza, donde no había actos ni semana cultural a la vista, derivó en una proliferación de los casos. Hubo reuniones sociales, eventos familiares y contactos que, pese a su celebración de manera destrangis, los acabó pagando toda la comunidad. La tercera ola explosionó y tras el puente llegó el confinamiento perimetral en los tres territorios. Empezó entonces el periodo de más tiempo de cierre provincial en Aragón: algo más de cuatro meses porque los viajes entre Zaragoza, Huesca y Teruel no se permitieron hasta principios de marzo de 2021.

Cambio radical

Un año después, la situación es radicalmente diferente. La incidencia a siete días en Aragón se sitúa en 28 casos por 100.000 habitantes, mientras que apenas es de 67 casos a 14 días. El diagnóstico de contagios en las últimas 24 horas tan solo ha sido de 28 afectados, mientras que en los hospitales los enfermos ingresados son 94 (80 en planta). En este caso, el dato en uci, con solo 14 personas, es muy positivo porque se sitúa ya casi en la mejor cifra del año. Son 51 menos que el 9 de octubre de 2020.

La gravedad de los pacientes que se encuentran en intensivos ha condicionado, a lo largo de los últimos meses, la toma de decisiones para flexibilizar o no las medidas. Ha habido picos de irregularidad y otros momentos donde la ocupación se estancaba o crecía cuando el resto de parámetros iba mejorando.

Precisamente, el escenario positivo en las ucis en estos momentos ya implicó ampliar horarios y aforos en la hostelería y la reapertura del ocio nocturno hace 14 días, mientras que propiciará, a partir de la semana del 18 de octubre según lo anunciado, fijar ya un nivel de alerta sanitaria de total normalidad en Aragón.