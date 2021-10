El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por uno de los críticos del PAR, Miguel Ángel Gorbe, que había solicitado la suspensión del XV Congreso del PAR, que se celebra este fin de semana, como medidas cautelares en la demanda presentada donde se denunciaba una posible vulneración de los Estatutos del partido en el Reglamento del XV Congreso.

La demanda presentada por Gorbe subrayaba la posible vulneración de la igualdad de todos los militantes, al incluirse la figura de los compromisarios alcaldes, algo que el juez desestima porque el propio demandante fue elegido compromisario en el proceso, según el auto al que ha tenido acceso esta redacción.

"El solicitante sí que ha salido elegido compromisario, con lo que en principio no se va a ver vulnerado su derecho, siendo por otro lado que si bien es cierto que se ha modificado el sistema de elección de los compromisario con la aprobación de este Reglamento, no lo es menos que en los Reglamentos que rigieron anteriores Congresos también se establecieron distintas categorías de compromisarios que no suponían una auténtica igualdad entre todos los militantes, al asignarse algunos fijos a otros grupos como el Rolde Choben o militantes fuera de Aragón sin que entonces se impugnaran dichos Reglamentos", reza el auto del juzgado.

Además, reprocha que el demandante no haya agotado las vías internas del partido para plantear sus reparos al Reglamento.

Por último, se impone el pago de costas procesales causadas en esta pieza separada de las medidas cautelares. No obstante, contra esta resolución cabe todavía recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que deberá presentarse en un plazo de veinte días.

"Varapalo judicial en toda regla"

Fuentes oficiales del partido calificaron el auto de "varapalo judicial en toda regla al sector crítico". Estas mismas fuentes interpretan que la resolución judicial demuestra que "lo que se pretendía era torpedear el proceso, que en todo momento ha seguido los pasos que marcan los Estatutos del PAR".

"Lamentablemente, lo que se busca en esta corriente es destruir más que construir, primando los intereses personales, partidistas y tal vez oscuros detrás de todo esto", señalaron fuentes del PAR.