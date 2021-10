Hace días que el nombre de Elena Allué circulaba como una candidata más que posible del sector crítico para enfrentarse a Arturo Aliaga en las elecciones del PAR de este fin de semana, aunque el presidente del partido se mostró ayer pesaroso por haberse enterado de la noticia por los medios de información. «Me he enterado por la prensa, no hace falta explicar más. Elena ha estado en mi equipo, la acompañé cuando fue candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, hicimos un esfuerzo muy importante incluso en esa campaña, aunque luego no sacó ni la mitad de votos que en las anteriores elecciones... En fin, esperaba no tener que enterarme por la prensa».

El vicepresidente del Gobierno no quiso entrar a analizar las palabras de su directora general en la presentación matinal, cuando aseguró que no pensaba dimitir y entender que Aliaga «no tiene razones» para destituirla. «Eso dice ella, ya diré yo lo que tenga que decir en su momento», explicó el líder del partido, que aseguró que Allué «nunca ha entrado a mi despacho a hacer un planteamiento político. Hoy mismo –por ayer– ha hecho un llamamiento al sector oficialista, para quien se quiera unir a ellos, pero lo hace con una cuestión de exclusión personal», señaló Aliaga en referencia a las manifestaciones de la directora general de Turismo, que afirmó que el consejero no había querido «llegar a acuerdos».

«Puedo llegar a acuerdos, pero siempre respetando determinados principios fundamentales. El problema es la exclusión bastante radical que hacen, eso no es pensar en el mejor futuro para el PAR. Pero yo nunca me cierro a acuerdos y hasta el momento de la votación todo está abierto», dijo Aliaga, que no comprende la decisión de la directora de Turismo de mantenerse en su puesto. «Recuerdo cuando Javier Allué hizo aquel movimiento en el partido (antes de las autonómicas de 2015), pero él dimitió. Ahí lo dejo...».

El líder de la formación aragonesa esgrime «tener muchos apoyos incondicionales en el territorio, gente que me ha respaldado siempre, también cuando he estado enfermo», una de las razones por las que decidió presentarse a la reelección: «El futuro está en juego y por eso tomé la decisión de presentarme. Lo he hecho porque entendía que se debe proponer un partido fuerte, centrado y moderado, un aragonesismo serio».

Por último, Aliaga se mostró feliz por que haya dos candidaturas, algo que ve «saludable» y solo desea «que gane el mejor», aunque deja un recado a su rival. «El papel del PAR es muy relevante, casi es irresponsable decir lo contrario. Cómo va a ser irrelevante el PAR estando en la vicepresidencia y en una dirección general con todo lo que hemos manejado en la crisis».