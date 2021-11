El sector del ocio nocturno lo anunció y ya lo ha formalizado. Este jueves ha presentado ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior del Justicia de Aragón (TSJA) su petición de «medidas cautelarísimas» para que se paralice la obligatoriedad de solicitar el pasaporte covid en la entrada de sus locales, en el que se informa si un cliente tiene la pauta completa, PCR negativa 48 horas antes o test de antígenos 72 horas antes. Este recurso señala que la orden emitida por el Gobierno de Aragón «limita derechos fundamentales por lo que debería haber sido sometida con carácter previo al refrendo de este tribunal», explica. Y contraviene el «derecho a la igualdad de trato y no discriminación (el derecho a la libertad de circulación, a la intimidad persona y familiar, el derecho a la libre circulación, a la libertad de reunión y manifestación»). Alegan también que «las medidas se acuerdan de manera indefinida» sin que se establezcan «criterios objetivos» para conocer su duración; y que regular las limitaciones no puede realizarse mediante orden autonómica y «no existe ninguna legislación nacional que regule esta medida».

El recurso añade, además, que de «no suspender la ejecutividad de la orden impugnada» se causarían graves daños y «perjuicios de imposible o difícil reparación» puesto que se le traslada al empresario una carga que «no tiene el deber de soportar», ya que no se le ofrecen herramientas ni instrucciones sobre «cómo gestionarlo y carece de conocimientos médicos y técnicos para comprobar que lo que se le está mostrando no es una falsificación».

Defensa de Lambán

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha insistido en defender la medida, que califica como «ajustada» y que servirá para poder vivir unas Navidades «lo más próximas a la normalidad». El presidente ha recordado que la medida no es «original de Aragón» y la calificó de «necesaria» ante el aumento de contagios, por lo que dijo que es «ponderada». Desea el presidente que la exigencia del pasaporte covid pueda ser «un estímulo» para quienes no se han vacunado aún, personas de quienes Lambán no comprende que entiendan su libertad «tan mal» como para poner en riesgo la salud de los demás.

Calma en el sector hotelero

A pesar de la petición del pasaporte covid y el aumento de positivos, el sector hotelero de Zaragoza mantiene la calma y vive «con normalidad» el repunte de contagios, sin que perciba por el momento una situación preocupante por posibles cancelaciones. De hecho, las expectativas para el puente de diciembre son «buenas», con un importante nivel de reservas, sobre todo para los días 4 y 5 de diciembre, según explicaron desde la asociación Horeca Hoteles.

Estas fechas han ganado peso para este negocio gracias al empuje de Zaragoza como destino turístico. A la oferta cultural y gastronómica con que cuenta la ciudad, se suma su atractivo para las compras en un periodo de gran consumo por la cercanía de la Navidad. En este sentido, los empresarios hoteleros valoran los esfuerzos realizados en la mejora de la iluminación navideña.

En el calendario de ferias y congresos de Zaragoza hay programados once eventos hasta final de año, siete en lo que queda de noviembre y solo tres en diciembre. No hay constancia de que se haya cancelado ningún acto, por lo que la séptima ola del coronavirus no está haciendo mella por ahora en el turismo de reuniones y convenciones.

Eso sí, todas estas actividades deberán adaptarse a la nueva exigencia de que los participantes presenten el pasaporte covid. Entre las reuniones previstas destacan el Salón Aragonés de Turismo, que tendrá lugar el hoy; la XII Convención de Directivos de ADEA, el 2 diciembre; y la Feria Internacional de Mantenimiento de Energías Renovables (Expofimer), el 15 de diciembre.

Lo que sí preocupa en el sector hotelero, que depende en gran medida de los visitantes que atraen estos eventos, es el bajo número de citas que hay previstas hasta febrero, cuando se celebrará FIMA, la joya de la corona de las ferias.