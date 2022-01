La séptima ola de covid en Aragón ha entrado en una fase de ralentización y los expertos auguran que, dada la irregularidad de algunos parámetros, la onda no tocará suelo hasta bien entrado el próximo mes de febrero.

Se esperaba que la variante ómicron, con una explosión tan fuerte y rápida de los casos, pudiera bajar a este mismo ritmo y así fue durante unos días. Sin embargo, a partir del 19 de enero la curva se ha estancado en la comunidad y la incidencia acumulada en la provincia de Huesca, por ejemplo, ha crecido 36 puntos en las últimas 24 horas.

«Es muy posible que la conocida como variante ómicron silenciosa ya esté aquí y sea uno de los motivos de esta situación. Es una hipótesis, pero dada su expansión por Europa podría ser», señaló ayer Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza. En cualquier caso, el epidemiólogo aragonés indicó que «la tendencia a la baja ya está definida» y, por tanto, «en febrero veremos la confirmación de la mejora iniciada y llegaremos a marzo con ómicron controlado», señaló. «Aunque es verdad que ya sabemos que no podemos dar nada por hecho», añadió Badiola.

En las últimas horas Aragón ha detectado 3.199 contagios (apenas 149 casos menos que hace una semana) y la incidencia acumulada a siete días es de 2.461 casos por 100.000 habitantes.

Por su parte, el epidemiólogo y profesor en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Zaragoza, Nacho de Blas, apuntó incluso que la séptima ola en Aragón podría extender hasta mediados de marzo. «Hay que tener en cuenta que hay que bajar desde muy arriba. El año pasado también alcanzamos el pico a finales de enero y hasta marzo no tocamos suelo. Ahora puede ser parecido y, además, en una situación de tan alta incidencia no es descartable otras mutaciones», indicó De Blas.

Situación «desvirtuada» por los autotest

El aragonés, además, considera que la realidad epidemiológica «está desvirtuada» por los autodiagnósticos en domicilio. «La realización de PCR ya bajó con el cambio de criterio, pero ahora depender de la declaración voluntaria de un diagnóstico hecho en casa es peligroso. Seguro que se han escapado muchos contagios y eso desvirtúa la realidad», indicó De Blas, una opinión sobre los autotest que también comparte Badiola.

El profesor, que se encuentra en plena época de exámenes, también apunta a los jóvenes y a un posible próximo repunte en este colectivo. «Ahora mismo están todos medio confinados porque están estudiando, pero de aquí a 15 días ya veremos qué pasa cuando retomemos las clases. Los jóvenes siempre han tenido protagonismo en todas las olas», añadía De Blas.

«También es preocupante que siga subiendo la incidencia en los menores de 14 años, lo cual igual tendría que hacernos pensar que el confinamiento de aulas con 5 alumnos contagiados es una medida con criterios de conciliación y no epidemiológicos», consideró.

Más hospitalizados por covid

En los hospitales se ha dado un cambio de tendencia en los dos últimos días, con subidas de los ingresos después de varias jornadas de mejora. De hecho, en las últimas 24 horas han crecido los pacientes ingresados con covid en 46 más y el total de enfermos asciende ahora a 815, de los que 74 están en las unidades de cuidados intensivos (ucis). «El pico ya lo hemos pasado, pero quizás estimamos mal creyendo que iban a bajar esta semana. En cualquier caso, la tendencia sí debería ser de caída aunque sea lenta», apuntó De Blas.

En cuanto a las cuartas dosis, Badiola duda de su viabilidad. «De momento me olvidaría de eso porque la Agencia Europea no se ha pronunciado», señaló. «No quiero ser subversivo, pero si la tendencia es a la baja, no tiene sentido esa cuarta dosis», apuntó el aragonés. «Sí la veo necesaria en pacientes inmunodeprimidos, con patologías graves o un sistema inmune débil. Ahí no digo que no, pero en una población de edad media y sana, no lo veo», insistió.

Vacunación

«Y sobre la inmunización de los infectados al mes de pasarlo, tampoco lo tengo claro. Habrá que tener en cuenta que la respuesta inmune dura un tiempo, ¿no?», se preguntó.

Badiola tiene claro que la clave en estos momentos está en las dosis de refuerzo. «Hay que seguir profundizando ahí porque hay poblaciones que no se han vacunado todavía. Y también se debe avanzar rápidamente en los niños, porque ya van al alza los contagios en este colectivo desde que volvieron a las clases», matizó el epidemiólogo.