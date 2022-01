¿En qué punto está la candidatura para los Juegos 2030?

Yo estoy tranquilo. El trabajo que se está haciendo en la candidatura va muy bien, hay mucha unanimidad. Pero en todas las candidaturas hay momentos de vaivenes y malentendidos. Quizá en esta candidatura, por la situación que es, se acrecientan. Pero creo que lo que ha pasado es pasajero. He hablado con Laura Vilagrà, mañana (por hoy) nos reunimos y lo más importante es que tenemos que saber adónde queremos llegar y cómo. Lo que hay que intentar es que estas situaciones no se repitan, porque no es un problema interno, sino que todo lo que hagamos aquí llega donde no tiene que llegar; a quien nos tiene que votar. Hay que intentar seguir todos la misma línea de trabajo. Pero estoy tranquilo.

Pero para los ciudadanos de a pie es extraño que aparezcan estas declaraciones, y parece complicado que vaya a salir adelante.

Siendo eso una realidad, creo que le tenemos que conceder mucho valor a lo que ya hemos hecho. Que en esta situación presentemos una candidatura como esta ya es un éxito. Pero no es un camino fácil, ni siquiera si fuera una candidatura de un solo sitio. Creo que lo que tenemos que intentar es que todo lo que ocurra sea dentro del marco de la candidatura técnica, no por otras cuestiones, que están ahí y nadie puede pensar que no lo están. Lo que hemos conseguido hasta ahora es dejar muchas cosas al margen y centrarnos en la candidatura. Cada vez que hay un movimiento en otra dirección perjudica enormemente la candidatura y su imagen.

¿Qué van a hacer?

No podemos cerrar los ojos y decir que no pasa nada. No. Sí pasa. En esta candidatura más que nunca tiene que haber entendimiento, respeto y diálogo. Si una de las tres falla, no vamos bien. Entendimiento es que queremos tener una candidatura, que técnicamente sea buena, porque nuestros competidores la tendrán. ¿Qué tenemos nosotros? Una historia maravillosa: que en un momento de dificultad como el actual, con diferencias importantes, seamos capaces Cataluña, Aragón y España de presentar un proyecto unitario. Y decir: hemos apartado la parte política y tenemos un proyecto común. Si no, no llegaremos al final. Nadie es más que nadie. La candidatura no la presenta ni Aragón, ni Cataluña ni España. La presenta el Comité Olímpico, respaldado por el Gobierno.