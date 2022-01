La contagiosidad de la variante ómicron también está causando estragos en las embarazadas de Aragón y, solo durante el presente mes de enero, entre el 15% y el 20% de los partos que han tenido lugar en el hospital Materno Infantil del Miguel Servet de Zaragoza han sido de mamás con covid.

En concreto, han sido 43 mujeres las que estaban contagiadas en los momentos previos de dar a luz (una de ellas la madre del primer aragonés del año, Bruno). La cifra es muy elevada por el corto periodo de tiempo que acoge y, además, porque durante toda la pandemia en el Infantil no han llegado ni a tener un tercio de las 43 madres positivas que ha habido este enero. «Está claro que lo que pasa con las embarazadas es un reflejo global de lo que sucede en la población y el comportamiento social, en una época de reuniones como la de Navidad, ha influido mucho», señaló ayer a este diario Sergio Castán, Jefe de Servicio de Obstetricia del Infantil.

«En las tres últimas semanas, el 85% de los ingresos por covid en el hospital han sido por ómicron. Esto empezó a florecer después de Reyes y está claro que es contagiosidad también la hemos aquí en el servicio», indicó Castán.

De las 43 mamás contagiadas, el 75% resultaron ser asintomáticas. En estos casos, la detección del virus se produjo en el momento de realizarles la PCR pertinente que se hace a todas las embarazadas antes de ingresar para el parto. Es decir, que no tenían constancia de ser positivas. «El dato me sorprende mucho, la verdad, pero quizás el mensaje más claro hay que sacarlo del otro 25% restante porque evidencia la importancia de la vacuna», señala Castán.

Casos graves

Casos graves

En este sentido, explica que las embarazadas que tenían síntomas leves estaban vacunadas contra el covid, mientras que las que evolucionaron hacia una enfermedad más grave no estaban protegidas. «Son minoría, pero las hay. Algunas han tenido que ingresar porque necesitaban ventilación de alto flujo y algún caso puntual ha terminado en la uci. La conclusión está clara: si la vacunación no evita el contagio, lo que sí reduce de forma muy clara es la hospitalización y la enfermedad grave», insistió Castán.

"Una de cada dos futuras mamás no está protegida contra el covid. Y lo cierto es que un embarazo es un factor de riesgo" Sergio Castán - Jefe de Obstetricia del Materno Infantil del Servet

«Hemos tenido a una mamá no vacunada muy grave en la uci, durante un mes y medio, y le tuvimos que hacer una cesárea para salvar al bebé. Pudo morir, pero se recuperó y cuando le pregunté por qué no se había inmunizado me dijo que por miedo. Esa realidad, fruto de la desinformación, existe», asegura el especialista.

Castán apuesta por una «vacunación generalizada» de todas las embarazadas para evitar complicaciones. «La realidad hoy en día nos dice que una de cada dos futuras mamás no está protegida contra el covid. Y lo cierto es que un embarazo es un factor de riesgo. Es algo así como el nicho deseado por el bicho y un terreno abonado para que la infección sea mucho peor a partir de la mitad del embarazo hacia adelante», argumenta el doctor.

En el Servet no ha habido, en ningún momento de la pandemia, un contagio al feto por transmisión intrauterina. Es decir, por sangre contaminada de la placenta

Los bebés de los 43 partos de este mes procedentes de madres contagiadas se encuentra bien y en perfecto estado. «No hemos tenido, en ningún momento de la pandemia, un contagio al feto por transmisión intrauterina. Es decir, por sangre contaminada de la placenta. Sí que ha habido neonatos que se han contagiado a los 20 o 30 días de nacer, ya en sus casas, pero igual que una persona normal mediante transmisión aérea», explica Castán.

Además, el jefe de Obstetricia del Infantil recuerda que si la madre se vacuna, «también protege al feto mientras este está en la barriga», cuenta. «Hay que pensar en el beneficio en todo momento», reitera. Respecto al posparto en las madres que han dado positivo, el especialista señala que no tiene por qué haber secuelas y los casos de covid persistente son inexistentes. «Estos se asocian a cargas virales muy altas o severas», reiteró Castán.