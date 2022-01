La vacuna en Aragón ha sido “extraordinariamente efectiva” para combatir al coronavirus y así se pone de manifiesto un estudio del investigador del Grupo de Ciencia de datos para la Investigación en políticas sanitarias del Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, cuyo investigador principal es Enrique Bernal-Delgado. En el informe se ha analizado a la población aragonesas (1.313.465 habitantes) basándose en los datos del sistema sanitario desde el inicio de la pandemia, de toda actividad relacionada con el coronavirus; desde visitas a Urgencias o Atención Primaria a pruebas de antígenos o por ser contacto estrecho con un positivo y comparado esos datos entre los vacunados con pauta completa con los parcialmente o no inmunizados. Los resultados son “demoledores”, ha hecho hincapié Javier Marzo, responsable de Atención Primaria del Gobierno de Aragón, quien al igual que Luis Gascón, jefe del Servicio de Promoción y prevención de la salud, y espera que incentive a los todavía resistentes a vacunarse, unos cien mil en Aragón

A diferencia de otros ensayos realizados en subgrupos menos representativos, en el aragonés se han analizado esos datos reales del millón trescientos mil residentes en la comunidad, viendo el número de infectados entre vacunados y no inmunizados, así como hospitalizados en planta, en uci y fallecidos. Y las conclusiones a las que se ha llegado en cuanto a la efectividad de la vacuna en toda la población es que “el riesgo de hospitalización es 41 veces menor entre los completamente vacunados; 154 veces menor el riesgo de llegar a la uci; y de 100 veces menor el riesgo de morir, por lo que “la vacuna es inmensamente efectiva, más incluso de lo señalado en los ensayos clínicos”, ha dicho Bernal

Esto en cuanto a grandes cifras, pero si se analizan los datos también se llega a una conclusión favorable en cuanto a la inmunización. De todos los aragoneses con la pauta completa, 135.874 han contraído el coronavirus después de haber sido vacunados mientras que más de 883.000 se han mantenido sanos. En el caso de los que no han completado la inmunización o no la han comenzado, se han contagiado 176.294 y 118.205 no lo han hecho. Las cifras se van ampliando si de esos aragoneses que han dado positivo en coronavirus se ven los que han llegado hasta los hospitales; ya que de los infectados vacunados con pauta completa, 3.273 tuvieron que ser hospitalizados y 147 llegaron a cuidados intensivos frente a los 19.727 de los que no lo estaban, 1.469 de ellos terminaron en la cui. En cuanto a los fallecidos, 1.763 tenían las dos dosis puestas frente a los 1.496 que o no tenían ninguna o solo una.

El estudio también analiza la efectividad de la vacuna en la población infectada y la conclusión, según Bernal es que sí, ya que el 16% de los no vacunados tuvieron que ser ingresados frente al 2% de los vacunados; y la reducción también está entre los ingresados en uci, ya que es el 1% de los no vacunados y mucho menos (“un cero coma algo”) entre los vacunados. La inmunización también ha evitado muertes según se desprende de los datos analizados, ya que el descenso es entre el 5% entre los no vacunados y el 1% entre los que tienen pauta completa.

En cuanto al denominado escape vacunal, o sea, los que han logrado evitar la infección, la vacunación también ha logrado su misión, ya que los contagiados han sido un 13% de entre los inmunizados frente al 60% de los que no lo están o no tienen la pauta completa, lo que supone que la “probabilidad de que te contagies es de cinco veces más”, y de ahí luego el crecimiento hospitalizaciones y de derivación a uci.

Entre los factores que favorecerían este escape está la edad puesto que “cuanto más joven eres tienes más contactos de riesgo que si tienes 80 años”, ha señalado Bernal. Además, ha contado que aunque en ocasiones se está hablando de que ómicron tiene síntomas más leves pero es más contagiosa, ha señalado que afecta “más la edad, por eso si te vacunas y tienes cierta edad es más fácil” evitar el contagio; de ahí que ha considerado más efectiva la petición del pasaporte covid o de las limitaciones de horarios y aforos en recintos más ocupados por jóvenes.

También favorece el escape las “pautas mixtas de vacunación”, en este caso “Pfzier más otra marca” que es mejor que “no ponerla” porqe así se “atacan varios factores”. Lo mismo sucede con las dosis de refuerzo, ya que “incremente cinco veces la posibilidad de no infectarse”.