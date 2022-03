El Partido Popular ha querido dejar clara su posición nte la decisión de Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno, consejero de Industria y presidente de Motorland, de firmar el contrato con Dorna solo para este año y "no hipotecar" al futuro Ejecutivo autonómico con un canon que supone 8 millones para las arcas públicas por cada Gran Premio de Aragón.

El portavoz del PP en Industria, Juan Carlos Gracia Suso, reclamó a Aliaga que firme el contrato con Dorna por los próximos cinco años y que traslade la cuestión al Consejo de Administración de Motorland. Poco después el propio Aliaga insistía en su postura. Por "ética política" solo firmará por un año, permitiendo así que sea el Gobierno salido de las urnas en 2023 quien negocie el próximo periodo.

Gracia Suso reclamó a Aliaga a "acabar con la incertidumbre y llevar al Consejo de Administración de Motorland, que es donde corresponde, la aprobación del contrato con MotoGP para los próximos cinco años y no para uno como ocurrió el pasado miércoles, porque no se trata de salir a los medios a dar excusas; se trata de aprobar el contrato donde corresponde".

"No es el momento de excusas ni de esperar a 2023, porque podemos llegar tarde. Eso no es dotar de capacidad al futuro Gobierno de Aragón; eso es comprometerlo y mermar sus posibilidades de actuación", consideró Gracia Suso, que lamentó que Aragón sea la única comunidad "que no ha firmado para cinco años ni el mundial de Super Bikes ni el de turismos".

"Eso ya solo puede calificarse como tomadura de pelo. Parece que este Gobierno quiere dejar morir Motorland", criticó Gracia Suso.

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, insistió en que el acuerdo se centra en la aprobación del canon que hay que pagar por el premio de 2022.

"Del convenio para cinco años con tres premios se habló y se puede firmar. Ahora bien, no creo que sea ético políticamente hipotecar la decisión al Gobierno que resulte elegido en 2023", manifestó.

El palabras del máximo responsable de Motorland, "es prudente" firmar el contrato por solo un año. Tal y como recordó, en 2023 no habrá competición por la política de rotación entre los circuitos españoles y el portugués, de modo que "el nuevo Gobierno tendrá más de un año para tomar una decisión". De nuevo, Aliaga rechazó de plano presentar un gasto plurianual de más de 40 millones, la inversión necesaria para el próximo lustro.

"No renunciamos en absoluto a celebrar tres premios cada cinco años, pero hagamos bien las cosas. No voy a llevar un plurianual para hipotecar al futuro Gobierno. Esta decisión responde a la prudencia y el respeto a quien llegue al Ejecutivo en 2023", insistió.

Sus palabras fueron refrendadas también por la diputada del PAR, Esther Peirat, que subrayó que "el PAR quiere que Motorland siga siendo un revulsivo para la economía bajoaragonesa".