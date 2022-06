El comité del bus pide una nueva reunión con Avanza

El comité de empresa de Avanza ha solicitado este miércoles una nueva reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con la dirección de la compañía que gestiona el servicio de autobuses urbanos de la ciudad. Sería el miércoles que viene, 15 de junio, a las 9.30 horas, si bien los representantes de los trabajadores no han recibido aún la confirmación de asistencia por parte de Avanza.

El objetivo, asegura el comité, es tratar de «desatascar» unas negociaciones que acaben con la huelga que lleva causando afecciones desde hace más de un año. El viernes pasado se cumplieron 100 días de paros y el lunes que viene se retomarán las jornadas de huelga.

Hace ya un mes que ambas partes no se reúnen y, según los sindicatos, la situación actual no es mejor que la de hace unos meses. La huelga, por el momento, no tiene visos de terminar y parece que esta semana, sin paros programados en el servicio, las partes no han aprovechado para sentarse sin la presión que suponen las largas esperas en las paradas que padecen los usuarios del servicio.

Como todas las semanas, los paros serán en tres franjas horarias.