Solo en 23 de los 407 surtidores de gasolina súper de 95 octanos que hay operativos en Aragón - apenas un 5% del total – el precio era ayer inferior a los dos euros por cada litro. En el caso del diésel, la cifra ascendía hasta los 63 de los 458 surtidores totales, un 13% en toda la comunidad.

Hace apenas un mes eran solo la mitad las gasolineras las que alcanzaban estas cifras mientras que ayer los establecimientos que registraban tarifas inferiores a los dos euros se convertían en una excepción.

La opción más barata se situaba ayer en Castellote (Teruel) con la gasolina a 1,685 euros y el diésel lo mismo. Por el contrario, la opción más cara estaba en Huesca, concretamente en la localidad de Alquézar, con el mismo precio para ambos carburantes, 2,23 euros el litro. La diferencia entre llenar un depósito estándar de un vehículo (unos 55 litros) entre uno y otro establecimiento va desde los 26 euros en el caso del diésel y 29 en la gasolina. Según detalla la web dieselogasolina.com, Dip Energy en Huesca capital es la gasolinera más barata de la comunidad para la sin plomo 95 con un precio de 1,972€/l , mientras que para el diésel es Subigas en Cella, con un precio de 1,938€/l.

El precio de ambos carburantes se encuentra actualmente en valores muy similares con apenas un céntimo de diferencia entre ambas. En lo referente a la gasolina súper 95 el precio medio durante la jornada del jueves fue de 2,108 euros mientras que en el caso del diésel el precio medio alcanzó los 2,081 euros. Aunque ambas cifras han subido respecto a los valores registrados hace un mes, ambos son ahora ligeramente inferiores a lo que se cobraba hace exactamente siete días.

Hay que tener en cuenta que a los precios que se marcan en las gasolineras todavía hay que aplicarles el descuento de 20 céntimos pertinente (30 en el caso de algunas marcas que cuentan con sistemas de fidelización), una medida que el Gobierno central ha prorrogado durante al menos tres meses más y que desde el sector se califica como «mal ejecutada». «Aunque estamos de acuerdo en el fondo de la medida, no así en la forma ya que está mal diseñada y mal ejecutada al poner en riesgo la viabilidad de no pocas estaciones de servicio, especialmente las rurales», explica Pilar Soto, presidenta de Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (AESAR). Aún así la presidenta reconoce que es necesario que se aplique algún tipo de medida ya que «el precio de los carburantes está lamentablemente en máximos históricos y no apunta a que vaya a mejorar mientras duré la guerra en Ucrania».

Por el momento, la medida va a seguir aplicándose de la misma forma que en los últimos meses, es decir, las estaciones podrán solicitar durante la primera quincena del mes el dinero que han ido anticipando durante el mes anterior. «Es importante que la devolución de lo adelantado no se dilate en el tiempo, ya que un 69% de la estaciones de servicio que hay en España son pymes y por tanto no tienen la capacidad financiera ni económica para adelantar esa bonificación por litro» asegura Soto.

Aunque la subida del precio de los carburantes ha sido mayor que los 20 céntimos por litro de bonificación que ofrece el Gobierno central, la presidenta no cree que una bonificación mayor supusiera una mayor solución. «Sería necesario que se hubieran tomado otro tipo de medidas como las que hemos pedido en reiteradas ocasiones a la Administración, como son la reducción temporal del IVA de los carburantes del 21% al 10% o la reducción del Impuesto de hidrocarburos al mínimo permitido por la UE», concluye la representante de las estaciones de servicio aragonesas.