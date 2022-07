María José Girón: "Buscamos soluciones para dignificar nuestra lengua"

Esta grausina lleva años intentando visibilizar y dignificar su lengua materna, el ribagorzano, una de tantas variedades dialectales del aragonés. Es una de las fundadoras de Im Fent, asociación que persigue dicho objetivo desde hace tiempo. (Esta entrevista está disponible en ribagorzano aquí).

Es hablante nativa del ribagorzano, ¿cómo ve el estado actual del aragonés?.

Complicado, pero prometedor. Parece que ahora empieza a haber un poco de conciencia lingüística y hay gente que está echando el callo para trabajar en su recuperación y en su visibilización, que es algo que hace unos años no pasaba.

¿Cree que es posible lograr un estándar normalizado y aceptado por todos?

En primer lugar, creo que de un tiempo a esta parte han cambiado varias cosas. Una de ellas es que hay neohablantes de variedades tradicionales, mientras que antes a lo mejor provenían de escuelas que enseñan un modelo que pretende ser un estándar. Aunque hay una falta de recursos atroz, me parece un paso muy importante, sobre todo para la concienciación sobre qué es una lengua, para qué sirve y por qué la quiero aprender. Sería interesante que existiera una variedad central fuerte, como lo que por ejemplo te puedes encontrar en la traducción de Chusé Raúl Usón en El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Puede ser un modelo desde el que partir, aunque a día de hoy me parece algo secundario, porque sino nos estancamos en los mismos debates.

Desde Im Fent, ¿qué iniciativas lleváis a cabo?

El objetivo principal era visibilizar una lengua que hemos recibido los socios fundadores en casa y que la mayoría seguimos hablando a diario. Buscamos estrategias y soluciones que permitieran visibilizarla y dignificarla. Lo primero fue sacar objetos de uso cotidiano que incluyeran el uso de la lengua: camisetas, tazones, imanes de nevera, bolsas para la compra, etc. Otra iniciativa ha sido la de las Fiestas Im Fent, que recuperaremos este año y que forman parte de otra de nuestras patas fundamentales: permitir espacios de socialización en ribagorzano.

En ese sentido, ¿qué le parece el programa A escampar la boira, de Aragón TV?

Hace mucho tiempo que sigo a Jorge (Pueyo), y me parece que el trabajo que hace es maravilloso. Ver un late night en aragonés es casi un sueño hecho realidad. Luego, me gusta ver ahí a un zagal de Tamarite, hablando como en su zona, y que no pase nada. Esto es lo que ocurría antes en los valles, la gente venía a la feria de San Miguel de Graus y hablaba como en su casa y todo el mundo se entendía. Hace mucho tiempo que colaboramos con él, aunque seamos de dos generaciones diferentes.

¿Le gustaría ver en un futuro que todas las escuelas aragonesas dieran la oportunidad de aprender la lengua?

En Ribagorza hemos tenido la inmensa suerte de tener en el colegio de Graus a Asier Bona, que está haciendo un trabajo maravilloso tanto con pequeños como con mayores. Es un gran maestro, pero además se ha preocupado de empaparse de la lengua con entrevistas en los valles en los que trabaja. Este tipo de gente es fundamental. Tiene que haber apoyo institucional, pero también gente formada que pueda hacer que eso ocurra.

¿Cuáles deben ser los siguientes pasos a seguir?

Aunque lleguemos un poco tarde, hay que seguir investigando para acabar de perfilar los dominios lingüísticos. En ese sentido, se ha perdido un tiempo valiosísimo porque no se ha llegado a tiempo de entrevistar y de encuestar en muchos lugares, pero aún queda gente y carretera.