Jorge Azcón ha dejado muy claro esta mañana, cuando Lambán todavía mantenía el 'no' a Serrano, que no estaba dispuesto a romper el acuerdo alcanzado en la reunión de la tarde del miércoles entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Real Zaragoza y la Federación Aragonesa de Fútbol, en el que se acordó que fuera el concejal Víctor Serrano el interlocutor con la Federación Española de Fútbol para elegir las sedes de la candidatura de España y Portugal para el Mundial de Fútbol de 2030.

"A mí no me van a engañar, porque el PSOE lo que quiere es que el interlocutor sea del PSOE", ha dicho el alcalde, que ha tildado de "ridícula" la actitud de Lambán y su formación. "No tengo ninguna intención de buscar una alternativa", ha declarado durante la sesión plenaria , durante la que ha señalado al presidente aragonés por incumplir los acuerdos.

"Hay que tener palabra. Los acuerdos están para cumplirse", ha reiterado el primer edil, que ha defendido la elección de Serrano como interlocutor. "Lambán no puede cambiar las reglas del juego. Tenemos que tener altura de miras y hay que saber que Zaragoza se juega mucho", ha aseverado.

"No tengo la más mínima intención de buscar una alternativa porque Serrano tiene capacidad, se lo merece y estamos en nuestro derecho porque somos los propietarios del campo de fútbol, que es el corazón del proyecto", ha esgrimido el alcalde.

Azcón se ha pronunciado así durante el debate del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se ha decidido que el nuevo estadio se ubique en el mismo emplazamiento donde está el actual campo de fútbol de La Romareda. El regidor ha dado la enhorabuena a Serrano por haber ideado el proceso de escucha para decidir la ubicación y haberlo liderado con "éxito".

También ha explicado que en la reunión del miércoles se acordó que Serrano fuera el interlocutor, así como crear un grupo de trabajo y realizar una comunicación conjunta de esa reunión.

Sin embargo, después, el Gobierno de Aragón, "de forma unilateral", se desdijo, según Azcón, por lo que le ha reclamado "honestidad y coherencia", después de haber estado presente el director general de Deporte del Ejecutivo autonómico en ese encuentro, para, luego "querer poner nuevas reglas del juego encima de la mesa".

Azcón ha sostenido que el problema "no es la capacidad técnica o política de quién es el interlocutor, sino el miedo a que la ciudad tenga éxito" por parte del PSOE, a quien el alcalde le ha dicho que hace el "ridículo" con esa postura, pero "a mí no me van a engañar, al final quieren que sean políticos del PSOE y, si son de cualquier otro partido, no les acaban de convencer".

Comunican el nombramiento de Serrano

El concejal de Urbanismo ha anunciado durante la sesión plenaria que la Federación Aragonesa de Fútbol ya ha trasladado a Madrid que será el interlocutor oficial, haciendo caso omiso a la petición de Lambán. "Haré de mediador con rigor, con absoluta lealtad, pensando en el interés de los zaragozanos", ha asegurado Serrano.