El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha señalado que "no va a ser fácil" alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica debido a "las fechas que son, con la proximidad electoral y la crispación política que hay", ha indicado en respuesta a la intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de retomar los trabajos después del verano.

A pesar de ello, Lambán ha reiterado que "Aragón necesita como agua de mayo un nuevo sistema de financiación autonómica" porque la situación es "absolutamente angustiosa", como en el resto de comunidades. "Reclamo que si no hay un nuevo sistema a corto plazo, haya un fondo especial o algo que nos ayude a sobrellevar una situación que conlleva la sobrecarga del covid y, además, todas las consecuencias de la guerra de Ucrania", ha indicado. Al mismo tiempo, el presidente ha recordado que el Gobierno de Aragón, en enero, ya llegó a un acuerdo con todas las fuerzas políticas de la comunidad, salvo Vox, "sobre el modelo de financiación que queremos", ha dicho. "Respondimos así a un requerimiento de la ministra de Hacienda, que abría un proceso que nos debía conducir a un nuevo sistema. Aragón respondió no como gobierno, sino como comunidad con un acuerdo político pero, además, tuvimos el apoyo de los agentes sociales", ha explicado. Lambán ha reiterado que "estaremos presentes" en todos los foros a los que se les convoque para abordar esta cuestión. "Ya hemos defendido que la financiación debe tener en cuenta el coste real de los servicios por persona", ha indicado.