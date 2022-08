Si hay una canción que esté arrasando ahora mismo en todas las plataformas musicales posibles, esa es sin duda Quédate. El éxito atronador fruto de la colaboración de Quevedo (Pedro Luis Domínguez Quevedo, Las Palmas de Gran Canaria) con el productor Bizarrap (Gonzalo Julián Conde, Buenos Aires) supera con creces los 319 millones de reproducciones en Spotify y ha liderado las principales listas musicales de todo el planeta.

Un petardazo musical tan inédito como atípico si tenemos en cuenta que detrás del artista canario no hay una multinacional, ni cuenta con ningún álbum publicado hasta el momento. Sea como sea, es indiscutible que Quevedo es uno de los personajes musicales más destacados y Quédate una de las melodías con mayor garantía de éxito entre el público.

Con semejantes mimbres, no es extraño que proliferen las versiones. Las hay de todo tipo. Desde acústicos por parte de otros artistas como Candelas Molinas hasta cánticos futboleros que adaptan la letra para animar a su equipo, como hizo la hinchada del Betis. Y a este ramillete se ha sumado la jota aragonesa.

El 'Quédate' jotero

El grupo de jota aragonesa El Pilar (@elpilargf) aprovechó la celebración del Día Mundial del Folclore (22 de agosto) para compartir su particular mirada de Quédate a través de TikTok. El resultado, esperado o no, está siendo una verdadera bomba.

En un vídeo de apenas 30 segundos, seis integrantes de este grupo zaragozano comienzan improvisando unos pasos con la canción de Quevedo de fondo. Al llegar al estribillo, su vestimenta, antes de calle, se transforma en la indumentaria propia de la jota aragonesa para acompañarlo con un dance del folclore de la comunidad.

En poco más de 24 horas, el vídeo ha logrado casi 40.000 'me gusta' en la red social china y ha sido amplificado en otras redes sociales como Twitter o Whatsapp. "Original. No me lo esperaba", "Os acabo de descubrir y me habéis ganado", "Fantasía", "Que no se pierdan nunca las tradiciones y costumbres", son algunos de los mensajes de usuarios de TikTok.

El que todavía no ha respondido, pese a haber sido mencionado en la descripción del vídeo, ha sido Quevedo. Algo que no ha pasado desapercibido para alguno de los seguidores del grupo aragonés en TikTok, que han reclamado la atención de los artistas para que les llegue esta particular versión jotera.