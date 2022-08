«Llevábamos más de 20 años sin hacer vacas en Miedes»

«Fíjate que llevábamos más de veinte años sin hacer vacas en Miedes», exclama Elisabeth Sánchez, concejala de festejos en el Ayuntamiento de Miedes, radiante de felicidad. «Según cuentan en este municipio zaragozano, la última vez que se hicieron vacas no hubo muy buena aceptación. La verdad es que nunca hemos sido un pueblo con tradición de vacas, pero ahora ha salido una generación de unos 20 jóvenes que se mueven por todos los pueblos. Hace poco se fueron un montón, no sé si 60, a una capea», cuenta la edil.

Precisamente, fue este grupo de jóvenes junto a la comisión de festejos quienes propusieron al ayuntamiento recuperar las vacas para estas fiestas de verano. «Cuando nos lo dijeron, no dudamos en apoyarles. De ahora en adelante, si los presupuestos nos lo van permitiendo, vamos a ir repitiendo. Más contentos no podemos estar porque hemos recibido el respaldo de toda la población La plaza estaba llena, fue una pasada la de gente que había. Todo salió bien para ser la primera vez que nos tocaba organizarlo. Y no hubo ningún percance, que era de lo que más miedo teníamos», relata.

Buena fe de ello puede dar Javier Joven, de la ganadería hermanos Joven, pues fue el encargado de llevar las reses hasta esta localidad para la suelta que tuvo lugar entre las 17 y las 19 horas. «Tenías que ver cómo estaba de gente de Calatayud, Tobed y toda esa zona. Exagerado. La concejala ya nos dijo que al año que viene iban a repetir», comenta entre risas.

Y es que los pueblos tenían muchas ganas de vacas. En Alfamén celebraron las fiestas en honor a San Roque entre el 13 y el 18 de agosto. En este municipio de la comarca del Valdejalón no llegan a los 1.400 habitantes. Pues bien, Cristina Marco, concejala de festejos en el Ayuntamiento de Alfamén, asegura que llegaron a vender 1.000 abonos para los espectáculos que se organizaron en la plaza portátil. «Y te puedo decir más. Hubo algún día, no todos, que se vendieron también 400 entradas. Vino mucha gente de fuera», añade. En total fueron 15 sesiones repartidas entre la plaza portátil y la calle en algo menos de seis días. «Siempre se ha hecho así», defiende la concejala, quien especifica que nueve de ellas fueron en la plaza, donde se organizaron sueltas de vaquillas, toro de fuego y concurso de recortadores. Otras seis fueron en la calle: cuatro encierros, desencajonamiento y el toro de ronda. A ellas aún habría que añadir una decimosexta que se celebró el día de la Coronación de las Majas de Fiestas.

«Mi abuelo de 91 años solo se perdió una sesión», dicen desde Alfamén

Para estos espectáculos han logrado reunir a ocho ganaderías diferentes. La organización de estos festejos cuenta con la intervención de una comisión taurina integrada por «aficionados» del pueblo». «Mira si hay afición que mi abuelo de 91 años solo se perdió una sesión y porque llovizneaba un poco, eh», exclama orgullosa.

Una plaza centenaria

La localidad turolense de Albalate del Arzobispo está de enhorabuena, pues su plaza de toros celebra este año un siglo de vida. Miguel Del Río, miembro de la comisión de fiestas, cuenta que ya organizaron durante el 23 y 30 de abril y el 25 de junio ciertos festejos como concursos de recortadores de anillas y emboladores.

Muy presentes tienen ya las fiestas en honor a La Virgen de Los Arcos, que se celebrarán entre el 23 y 27 de septiembre. Para entonces, ya han preparado un par de encierros, un concurso goyesco de recortadores y festival sin picadores.

«La plaza cuenta con una particularidad. Para cualquier espectáculo que se organiza allí, se tiene que preparar un encierro. El tractor no puede entrar a la plaza», cuenta Miguel, quien comenta entre risas: «Hasta los chicos se salen de la escuela para verlo». «Hay mucha afición taurina, sobre todo la gente joven. Mira que nunca habíamos organizado nada para las fechas que te decía y ha sido un éxito», finaliza Miguel.