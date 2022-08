En junio el presidente Lambán anunció que el departamento de Sanidad iba a recibir un ingreso extraordinario de 100 millones de euros para hacer frente a los graves problemas de la sanidad aragonesa. Hoy, casi tres meses después, desde el PP han denunciado que "ni se han implementado esos 100 millones, ni se han llevado a cabo modificaciones presupuestarias a tal efecto, ni se han aprobado por el Consejo de Gobierno, ni se han puesto en marcha medidas para que ese anuncio sea una realidad". Así lo destacó este martes la portavoz popular en materia sanitaria en las Cortes, Ana Marín, que lamentó que “se prometan millones que no llegan y mientras hay menos servicios, más recortes y menos atención sanitaria para los aragoneses”.

Esto pone de manifiesto, una vez más, que el Gobierno de Lambán “no pasa del anuncio publicitario, que es en lo que basa su gestión política, anuncios que luego nunca llegan a realizarse, que no son verdad y que solo sirven para intentar tapar las vergüenzas de su propio Gobierno”, criticó Marín. Para la portavoz popular la gravedad en este caso es mayor ya que “estamos hablando de sanidad, de nuestra salud. Hablamos de personas que van a sus consultorios locales y los encuentran cerrados, de personas que necesitan una UVI y no reciben la atención de un facultativo, de centros de salud cerrados y de urgencias que no abren”.

En este sentido, Marín señaló que este verano, como en veranos anteriores, se ha puesto al descubierto la “falta de gestión, de trabajo y de resolución de un Gobierno agotado, sin ideas, sin recursos y sin soluciones, que se permite el lujo de hacer anuncios de inversiones que no llegan, que no van a llegar y que lo que consigue es dañar más a los aragoneses”.

La portavoz de Sanidad del PP recordó que este Gobierno presume constantemente de tener el presupuesto sanitario más alto de la historia, “lo que no podemos entender es cómo con más dinero, con más presupuesto ofrecen menos servicios. Tal vez si la gestión de Lambán y la consejera Repollés fuera la correcta la situación sería la normal, a más dinero mejor servicio, pero aquí pasa lo contrario lo que refleja su mala gestión”. Además, recordó que Aragón sufrió "un recorte del 4 por ciento en el presupuesto sanitario" con respecto al resto de comunidades autónomas.

"La sanidad empeora y nuevamente ha sido el medio rural el gran perjudicado"

Mientras todo esto ocurre, "la sanidad empeora y nuevamente ha sido el medio rural el gran perjudicado". “Recortes en días de atención y en horario en los consultorios locales, los cierres de Puntos de Atención Continuada como ocurrió en Canfranc o Escarrilla, o incluso el cierre del Centro de Salud de Utebo, el quinto municipio aragonés en número de habitantes, jamás se había dejado sin la debida atención sanitara a más de 18.000 personas”.

Por todo ello, la portavoz popular de Sanidad pidió al Gobierno de Lambán que escuche las propuestas que desde hace meses viene realizando el PP. “Deben escuchar, dejar de lanzar falsos mensajes, deben ser transparentes en su gestión y solucionar los problemas de los aragoneses con medidas concretas y no con anuncios irreales. El objetivo es ofrecer una correcta atención sanitara, la atención sanitaria que merecemos todos los aragoneses”.