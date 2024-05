Campaña en el hospital Miguel Servet: “Muchas personas padecen una insuficiencia cardiaca y no lo saben”

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad que aparece cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Para dar a conocer los síntomas, enfermos y trasplantados de corazón de Aragón, junto a varios sanitarios, instalaron una mesa informativa en el hospital Miguel Servet, que permita identificarla y así saber prevenirla y acudir al médico antes de mayores complicaciones. Por la noche, la fachada de la Aljafería se iluminará para recordar la efeméride.

El objetivo es concienciar sobre la patología porque “muchas personas la tienen sin darse cuenta”, asegura Jorge Carrasco, presidente de la asociación que agrupa a enfermos y trasplantados. “Cuando sufres cansancio, no puedes dormir porque te falta el aire o coger a un niño… hay personas que lo achacan a la edad, al sobrepeso… pero es importante que le examinen porque puede ser un tema de insuficiencia cardiaca”, explica. También tiene claro que se “puede prevenir” antes de que se complique y “se convierta en un problema cardiaco mucho mayor”. ¿Qué se puede hacer? “Lo que sabemos todos, una vida saludable, ejercicio moderado, no consumir mucho alcohol, no fumar, controlar el azúcar, la tensión, etc”, responde.

En algunos casos, las complicaciones terminan con la necesidad de un trasplante. El año pasado en el Servet se realizaron tres y este año llevan la misma cifra. Es el caso de Carrasco, que sufrió hace ocho años un “infarto gordo” porque se le taponaron las dos arterias principales. Cuando le dijeron que le iban a trasplantar “te quedas sin aliento y piensas que te vas a morir”. Pero no. “Lo importante es salir adelante, tener un estilo de vida saludable, porque se puede llevar una vida bastante buena”, asegura, para añadir después que “cuando te pasa algo así nunca recuperas la anterior, pero sí puedes sobrevivir bastante bien”, señala.

También Mari Carmen Aldana vivió un trasplante de corazón hace 19 años (ahora tiene 68)y su primera idea fue “de aquí ya no salgo, pero sí; y ahora espero por lo menos que pasen 30 o 40”, asegura con humor. Por eso, esta mañana estaba en la mesa del Miguel Servet, para que “me vean y tengan ganas de vivir”, explica.

Reconocer los síntomas es esencial porque hay “mucha gente que los confunde con otras patologías”, explica María Pilar Gil, enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del hospital zaragozano. Pero también es importante la educación. Esto supone que deben “controlar os líquidos que bebes al día, no solo de agua porque cuando el corazón tiene una importante falta de fuerza” hay que limitarla a 1,5 litros; ya que “si no se elimina se retiene en otras partes del cuerpo”. Desde Enfermería intentan “ayudar a ese conocimiento y a aprender a cuidarse” con pautas que se siguen también desde Primaria”.

En la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Servet atienden cada año a unos 500 pacientes, entre hospitalizados y consultas externas; pero hay otros servicios como Medicina Interna o Geriatría donde también atienden a muchas personas porque es “una patología sobre todo de mayores”, explica Teresa Blasco, jefa de la Unidad, que señala que la prevalencia está en un 16% entre los mayores de 75 años; y del 7% de los mayores de 50. Insiste Blasco en que los síntomas se atribuyen a otras patologías y se descubre la insuficiencia cardiaca “por un ingreso por bronquitis, neumonía o anemia”. Asegura la especialista que hay factores de riesgo como la hipertensión arterial mal controlada”, ya que en muchas ocasiones se cree que “con tomar la medicación es suficiente” pero la situación cambia con el paso del tiempo.