Las farmacias de Aragón ya venden los test combinados que diferencian la gripe del covid

Los test combinados de autodiagnóstico que permiten diferenciar el covid del virus de la gripe A o B ya han llegado a las farmacias aragonesas. El material es de venta exclusiva en las boticas y puede detectar el positivo de varios patógenos, por lo que, consecuentemente, también descarta o confirma cuando una persona padece un resfriado común.

La demanda de estos test, por el momento, es nula en la comunidad debido a que la campaña de la gripe todavía no ha comenzado, pero el otoño está a la vuelta de la esquina y todo hace apuntar a que será una temporada intensa debido a que este año ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, lo que eleva el riesgo de contagio.

Deben venderse por un precio máximo de 2,94 euros y son capaces de detectar a la vez un positivo de varios patógenos. Es decir, que si existe una infección simultánea de covid y gripe A o B, la herramienta lo identifica.

«Nosotros ya los tenemos desde julio, pero no hemos vendido ninguno. Recientemente hicimos un pedido de unos pocos más en previsión de que los casos puedan empezar a llegar a partir del próximo mes», señaló ayer a este diario la farmacéutica Elena Brosed, cuyo negocio está en la calle Doctor Cerrada de Zaragoza.

Funcionamiento sencillo

Su funcionamiento es igual que el de un antígeno de covid y el resultado está en un máximo de 15 minutos. De este modo, una vez que se toma la muestra nasal con un hisopo y se colocan unas gotas en la parte concreta del test, la reacción química hace que una raya se tinte al detectar la presencia de un positivo específico.

Al igual que con los test de antígenos, es conveniente realizarse esta prueba durante los siete primeros días desde la infección, dado que la carga viral está en su punto más álgido.

Para avalar el correcto funcionamiento del test debe aparecer pintada una raya de control (C) y, además, en el caso de estar contagiado aparecerán tantas otras marcas como virus positivos porte el paciente. Por tanto, pueden aparecer una, dos o ninguna raya. En este último caso sería cuando la patología que se padece es un resfriado común.

Los resultados de estos test con una alta sensibilidad y especificidad son fiables, pero hay diversos motivos por los que puede darse un falso positivo. Por ejemplo, que se haya tomado mal la muestra, que la infección sea demasiado reciente y que la carga viral sea aún baja. Si existen dudas razonables, lo aconsejable es repetir la prueba o consultar al médico.

Existen en el mercado algunas pruebas que incluyen, además, otras infecciones respiratorias como el virus respiratorio sincitial (VRS). Es el caso de los test fabricados por la aragonesa Certest.

A partir de ahora, la disposición de los autotest combinados en Aragón va a servir para salir de dudas cuando surjan los virus respiratorios este otoño e invierno. Todavía se desconoce cómo será la campaña de la gripe, cuya vacunación suele comenzar en octubre, pero lo que parece evidente es que el hecho de no llevar mascarilla va a suponer una mayor transmisión tras dos años sin circulación. La protección en la población tampoco es la misma, dado que no ha habido casos y el sistema inmune no está tan alerta.