Hoy se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, ¿Por qué es importante esta fecha?

El Día Mundial de la Fisioterapia es una oportunidad para que los fisioterapeutas de todo el mundo den a conocer la contribución fundamental en el cuidado de la salud de los ciudadanos que esta profesión realiza. Para conmemorar este día desde la World Physiotherapy se ha propuesto como tema central la artrosis y el papel de los fisioterapeutas en su prevención y en el tratamiento de las personas afectadas por artrosis.

¿Cuál es el papel de la fisioterapia en la salud de las personas?

La Fisioterapia es una Ciencia de la Salud que mediante la aplicación de diferentes métodos de tratamiento y agentes físicos, previene, recupera y cura múltiples problemas de salud relativos al aparato locomotor, al dolor y al movimiento, aumentando así la calidad de vida de las personas. Así mismo es una de las herramientas terapéuticas más importantes que tenemos es el ejercicio terapéutico. Las áreas de intervención de la Fisioterapia son variadas, entre otras: pediatría, geriatría, neurología, deporte, urología, medicina laboral y cardiorespiratorio; y estudios demuestran que ayuda a prevenir patologías e incluso retrasar algunas intervenciones de cirugía.

"La atención del fisioterapeuta es fundamental con pacientes con covid persistente"

¿Qué beneficios tiene acudir al fisioterapeuta?

Puede mejorar la calidad de vida cuando se padece dolor musculoesquelético, alteraciones de la postura, del movimiento y cualquier sintomatología del sistema muscular y articular que le impida llevar una vida normal. También está recomendado para prevenir problemas del aparato locomotor (dolor lumbar, cervical, hernias discales, tendinitis, etc.) y combatir el progreso de enfermedades crónicas de tipo reumática, cardíaca, vascular, respiratoria, etc.

¿Qué ventajas presentaría sumar más fisioterapeutas a la Atención Primaria?

Adecuar el número de fisioterapeutas en Atención Primaria entre otros aspectos permitirá mejorar la atención a los usuarios, tanto a nivel urbano como en zonas más despobladas, y aumentará la capacidad resolutiva de la Atención Primaria en general y en el medio rural en particular. Crear unidades específicas de afrontamiento del dolor crónico o implementar el acceso directo a los servicios del fisioterapeuta con un adecuado sistema de filtrado en función de las necesidades del usuario. Esto es algo que ya se está haciendo en otras comunidades.

Nuestro colegio este año ha mantenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para presentar el Plan de mejora de prestación de servicios de Fisioterapia en el Servicio Aragonés de Salud que proponemos y estamos a la espera de ser citados para una comparecencia a fin de que pueda promoverse una Proposición No de Ley al respecto. Este plan contempla entre otros aspectos mejoras en la prestación del servicio asistencial en Atención Primaria.

La fisioterapia ha sido muy importante durante el covid. Ahora que la pandemia ha dado una tregua, ¿de qué manera pueden contribuir los fisioterapeutas a, por ejemplo, las secuelas del covid?

Nuestra intervención está siendo fundamental con pacientes con covid persistente, es decir, pacientes que presentan signos clínicos y síntomas que le han aparecido durante o después de la infección por covid que continúan durante 12 semanas o más. El persistente no afecta a todos de la misma manera e independientemente de los síntomas que experimente un paciente, el fisioterapeuta le tratará de manera individual para iniciar el tratamiento de una forma segura, ayudándole a manejar sus niveles de actividad a través del «control del ritmo» y control de la frecuencia cardíaca.

La OMS recomienda que en la rehabilitación por covid persistente se enseña a las personas a retomar sus actividades cotidianas de forma pausada, con un ritmo adecuado que sea seguro y adaptable a los niveles de energía dentro de los límites de sus síntomas actuales, y no forzarse hasta el punto de sentir fatiga o empeorar los síntomas.

"El colegio trabaja para las especialidades en Fisioterapia sean una realidad"

¿Cómo afecta el intrusismo profesional a la fisioterapia?

El colegio no cesa en su lucha contra el grave intrusismo que sufre nuestra profesión y trabaja para salvaguardar el ámbito competencial del fisioterapeuta frente a otros colectivos sanitarios y no sanitarios que lo invaden. Últimamente estamos recibiendo quejas de ciudadanos que han sufrido daños por ponerse en manos de intrusos sanitarios para tratar lesiones, y esto es algo que no se puede consentir. Nosotros como colegio denunciamos ante los juzgados este tipo de acciones, pero estas actuaciones deben ser abordadas con seriedad y contundencia por parte de las distintas administraciones del Gobierno de Aragón, por lo que pedimos una mayor colaboración, ya que esta situación va en detrimento de la atención de los pacientes y la salud de los ciudadanos.

¿Qué retos tienen en la actualidad desde el colegio?

Nuestro colegio, como integrante del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, trabaja para que las especialidades en Fisioterapia sean una realidad. Un paso imprescindible y necesario que dotará al profesional de una mayor especialización y redundará en una mejor atención y prestación de servicio asistencial a los pacientes. Una reivindicación del colectivo que esperamos pronto se convierta en una realidad. Por otro lado, el ejercicio terapéutico es una de las principales áreas en las que creemos que la Fisioterapia puede contribuir no solo a mejorar la salud de los ciudadanos, sino que además puede contribuir a prevenir multitud de problemas relacionados con el aparato cardiovascular y desde el conjunto de nuestro colectivo se está trabajando para formar a nuestros profesionales.