Las técnicos de Educación Infantil piden más plazas en Aragón y una mejora de sus condiciones laborales

Las técnicos de Educación Infantil en Aragón (la mayoría son mujeres) denuncian que la “mitad de la plantilla” habitual está “en el paro” este curso debido al “recorte” del Departamento de Educación en las plantillas. Aseguran que el año pasado se licitaron 94 plazas y este han sido solo 67. “La DGA iba a sacar una licitación, pero se echó atrás, por lo que se ha prorrogado la anterior. Verbalmente, en junio, se llegó a un acuerdo donde se nos decía que no iba a haber alteraciones en las plazas, pero nuestra sorpresa fue ver que había menos”, explica a este diario Beatriz Peco, trabajadora del sector.

El colectivo, que saldrá este jueves a la calle en Zaragoza con una protesta a las 18.00 horas en la plaza España, teme por su futuro laboral “tras más de 20 años” trabajando en el sector. Entre sus reivindicaciones, además de mejoras en las condiciones de trabajo, piden “estabilidad” y una bajada o eliminación de las ratios para poder trabajar.

La ratio prorrogada determina una Técnica de Educación Infantil por cada 20+1 alumnos (incluye una plaza para alumnado con necesidades especiales). “Con el problema de natalidad que tenemos en Aragón, con menos matriculas cada curso, llevamos años solicitando al departamento que rebaje la ratio porque así es imposible llegar. Y no solo por la natalidad, sino porque guardar una plaza para acnae hace que en algunos centros, con 20 alumnos, no se habilite una técnico al no disponer de este alumno”, detalla Peco.

Fuentes del Departamento de Educación precisan a este diario que la semana que viene está previsto que tenga lugar una segunda adjudicación de plazas.

"De unos años a esta parte nos hemos encontrado con que las aulas de 2 años en Zaragoza, de escolarización anticipada, han sido concedidas a las técnicos de la DGA, en el primer ciclo de Infantil, mientras a nosotros nos han dado las de los pueblos del Pirineo o de Huesca, donde sí han sido favorables a cambiar ratios", cuenta. "En este sentido, ¿qué pasa que hay alumnos con más derechos que otros?", se pregunta.

Lo más urgente que reclaman el sector es "que salga la licitación" porque es "fundamental para asegurar el trabajo", dice Peco. El colectivo cuenta con el apoyo de equipos directivos, familias y Ampas de diversos centros, así como varios sindicatos que este jueves apoyarán su movilización. "Hacemos una labor de acompañamiento al alumnado en sus primeros años de escolarización, pero también de apoyo al docente. Hacemos las mismas horas, mantenemos reuniones de nivel, pero para la Administración somos invisibles", se queja Peco.

Por su parte, fuentes del Departamento de Educación precisan a este diario que la semana que viene está previsto que tenga lugar una segunda adjudicación de plazas. "Tal y como ocurre en años anteriores, el proceso de adjudicación se lleva a cabo por etapas, de manera que el curso comienza con todas las Técnicas de Educación Infantil, tanto las funcionarias de la DGA como las obligatorias que recoge el concurso contratadas. Con posterioridad, y en función de las necesidades extraordinarias, se adjudican nuevas plazas", matizaron

La nueva licitación del contrato está recurrida ante el TACPA y Educación está a la espera de una resolución para adjudicarlo.

Educación precisa, que en la actualidad, hay 84 plazas ocupadas de Técnicas de Educación Infantil, 16 de las cuales corresponden a funcionarias y otras 68 son ocupadas por contratos externos. "Cuando se haga la segunda adjudicación, se superarán el centenar de puestos de técnicas".

Por otro lado, respecto a la situación del nuevo contrato pendiente de licitar, desde la consejería indicaron que está en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) "dado que fue recurrido". Educación está a la espera de la resolución.

En cuanto a las ratios, fuentes de Educación recordaron que Aragón "se sitúa como una de las tres comunidades donde las ratios son más bajas" y a pesar de ello "se mantiene un número similar" de Técnicas de Infantil en las aulas de 2 y 3 años de los centros educativos. "Una medida que tampoco se ha reconsiderado a pesar del descenso de natalidad que se está produciendo en los últimos años", señalaron desde la DGA.