El presidente de Aragón, Javier Lambán, reconoció que en el actual contexto económico, tras la pandemia del covid-19 y la alta inflación, podría ser «razonable» abordar la revisión de la fiscalidad en la comunidad autónoma, a pesar de que en el pacto de legislatura con CHA, PAR y Podemos se acordó mantener estables los impuestos durante la legislatura.

Sus declaraciones podrían hacer creer que quizá el socialista abra a corto plazo una brecha en las filas del PSOE, que a nivel nacional sí está respondiendo con contundencia a la campaña de bajada de tributos emprendida por el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, y materializada en Andalucía, con la supresión del Impuesto de Patrimonio.

Lo cierto es que si Lambán lo hiciera tampoco sería el primero, ya que este martes mismo su homólogo en la Comunidad Valenciana, el también socialista Ximo Puig, anunciaba la rebaja en el IRPF para los tramos más bajos de renta. Así que el efecto que esto tenga en Aragón es ahora incierto.

Lambán hizo sus declaraciones a los medios antes de participar en los actos del 60 aniversario de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, Atades. En ellas adelantó que el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ya ha iniciado un ronda de contactos orientados a alcanzar acuerdos sobre esta cuestión aunque, en cualquier caso, «cualquier cambio que se pueda producir tendrá que ser de acuerdo con los partidos que forman el actual gobierno».

«La casa por el tejado»

Así lo explicó preguntado por las políticas que en materia de impuestos están adoptando algunas autonomías en España, como la Comunidad Valenciana, donde el presidente, Ximo Puig, había anunciado medidas fiscales que beneficiarán al 97 % de los contribuyentes. «Lo que hagan otras comunidades me da exactamente igual. La política fiscal no es un fin en si mismo sino un medio al servicio de un modelo de país», respondió. No obstante, el presidente aragonés reprochó que en España se esté «empezando la casa por el tejado» en lugar de resolver primero «qué modelo de país y servicios queremos». Porque, a su juicio, con el actual sistema de financiación autonómica y el incremento de costes, la prestación de los servicios públicos va a ser «inabordable» y en algunos casos incluso «van a colapsar.

Para ello, el presidente Lambán consideró que primero hay que resolver un problema «gravísimo», como es la financiación autonómica y qué tipo de servicios se quieren prestar y cómo se quieren financiar.

Esta financiación, agregó el dirigente aragonés, «tiene que ser necesariamente a través de impuestos, con una imposición adecuada a las políticas de inversión y gasto, ajustada a criterios de justicia distributiva y de progresividad», lo contrario de lo que, a su juicio, se está haciendo en España. De hecho, achaca a la fiscalidad problemas como el de la falta de profesionales sanitarios, por lo que se le critica. «Son problemas gravísimos a los que si no se les pone remedio nos van a abocar a situaciones de práctica inviabilidad, de colapso», recalcó.