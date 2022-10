El comercio electrónico se resiente con hasta un 40% menos de facturación en Aragón

Los buenos augurios que corrían a principios de año para el comercio electrónico han acabado yéndose al traste con la invasión rusa de Ucrania y su impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos: una inflación disparada. Se calcula que la facturación del comercio electrónico se podría ver reducida hasta en un 40%, pues se movería en una horquilla que ya comenzaría en un 20%. Aunque ya nadie duda de la fuerza que tienen las ventas por Internet, los profesionales del sector coinciden en que ellos no dejan de ser comerciantes, por lo que también les afecta esa bajada en los niveles de consumo. No obstante, Mauricio Martínez, presidente de la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón, puntualiza que ya empezaron a notar este retroceso en noviembre de 2021.

Este «palo» tardó en llegar ya que las previsiones lo situaban a comienzos de 2021 y, finalmente, no fue hasta ese mes de noviembre cuando se acabaron resintiendo. Como «tónica general», asegura Martínez, volvieron a los niveles de 2019: el comercio electrónico afrontaba entonces una subida media anual del 10%. Luego estalló el conflicto ruso y Martínez explica que con este aumento de los precios se ha experimentado esta «tendencia a la baja» en la demanda, «ese candado» que el ciudadano medio ha puesto a su bolsillo ante esta situación de crisis.

El presidente asegura que resulta muy complicado cifrar el retroceso de las ventas a través del comercio electrónico durante estos últimos meses por la diversidad del sector. «Se podría hablar de bajadas del 20 al 40%», asevera, aunque insiste en lo «difícil» que resulta cuantificarlo. En su caso -venta de material de fabricación en doityourself- calcula que ha experimentado una bajada del 35% en su facturación y, de hecho, ese mismo porcentaje refleja la quiebra de sus proveedores.

En primera persona

El presidente de la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón insiste en lo difícil de cuantificar las pérdidas para el sector. De todos modos, un ejemplo muy representativo es el Grupo Algatec, de Binéfar. Su gerente, Ramón García, señala que trabajan «con líneas absolutamente dispares» en materia de armería, puericultura y hoteles, tres sectores «muy sensibles» a la crisis. «2022 arrancó muy bien, no había un horizonte de crisis y la perspectiva era buena para el consumo en todos los rangos de productos hasta que pasó lo que todos sabemos», concreta. Tanto es así que las tarifas de sus proveedores acumulan hasta seis cambios en lo que va de año, cuando lo normal es un cambio cada ejercicio.

García apunta que el único de sus negocios que no ha experimentado un decrecimiento es el de la hostelería -desarrollado en todoporunhotel.com-, aunque las previsiones del crecimiento en torno al 30% no se han acabado cumpliendo y se han quedado entre el 10% y 15%. «Planteamos datos muy altos de objetivos por la falta de inversiones en los hoteles durante los últimos años y la posibilidad de que sus equipamientos hubieran quedado obsoletos», defiende este empresario, que no tiene la menor duda de que las previsiones de crecimiento del 30% se habrían cumplido con «un proyecto de certidumbre mayor».

No ha corrido la misma suerte la venta de sistemas de retención infantil, amparada en sillasauto.com. García indica que se ha registrado una caída entre el 20% y el 30% respecto a 2021. Las causas son muy sencillas: los desplazamientos han sido «menores» y el sector del automóvil atraviesa una crisis derivada del difícil acceso a un vehículo nuevo y el encarecimiento del vehículo de ocasión. «A nosotros nos toca por efecto dominó, por una norma que no está escrita. A coche nuevo, también cambian las sillas», argumenta.

El ocio

El caso del Grupo Algatec es uno de los más representativos en este sector del comercio electrónico ya que también cuenta con una línea de productos de ocio que, ante situaciones de crisis económicas, suelen sufrir los recortes de sus aficionados. Es el caso de la armería en carabinasypistolas.com. Durante el primer semestre, el crecimiento era «sostenible» y «correcto», un 7% respecto a 2021. Sin embargo, lleva cayendo desde mayo y se espera que la caída promedio a final de año alcance el 10%. «Hay que tener en cuenta que ahora vendría la mejor época en los meses de octubre, noviembre y diciembre», añade.

García finaliza reafirmando «la fuerza» que sigue teniendo el comercio electrónico: «No hay crisis, solo que nos tenemos que seguir adaptando a todo, como, por ejemplo, las ventas en tiempo real a través de las redes sociales».