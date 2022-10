Aragón se proyecta al mundo a través de la 'nube', la logística y la aeronáutica

Hace siglos que el nombre de Aragón no resonaba tan lejos del Pirineo, el Moncayo, las cuencas mineras o el Ebro. Eran tiempos, allá por el siglo XIV, en los que se establecían vías comerciales directas con los ducados de Atenas y Neopatria. Pero tras un letargo demasiado prolongado, Aragón vuelve a ser conocido en los mercados internacionales. La logística, la 'nube' y la aeronáutica cimentan el futuro de la comunidad como ente universal, al menos en el plano económico, y aspiran a convertirse en el faro de la 'marca Aragón' en el mercado económico mundial.

El gigante del comercio electrónico Amazon y su filial tecnológica AWS han apostado por el territorio aragonés. La pregunta surge, sin embargo y a causa del largo olvido institucional, sobre por qué se ha elegido a Aragón como el lugar donde estará se localizará ese concepto etéreo que es la 'nube'. "Por ubicación, talento y compromiso local", resume Carlos Carús, el director de Tecnología de Amazon Web Services (AWS), que se ha acercado por Zaragoza para hablar de la proyección de la comunidad en el plano internacional en el IX Encuentro Internacional de Aragón Exterior, que ha reunido a más de 200 empresas este miércoles. Mantienen que los centros de datos de Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca entrarán en funcionamiento en los próximos meses.

No es baladí, pues el momento es "crucial" ante la cuarta Revolución Industrial que se basa en el Big Data y la Inteligencia Artificial, como hace una década ya predijo el Foro de Davos, según ha recordado el director de la institución, Ramón Tejedor. En una mesa redonda han acompañado otros dos pilares sobre los que Aragón aspira a cimentar su futuro como referente empresarial en todo el mundo.

El sector agroganadero impulsa las exportaciones

Sin embargo, en buena parte de las ocasiones la atracción de empresas llega de la mano de inversiones de entidades locales. Daniel Larriba, el director de Logística del Grupo Samca, ha afirmado que "no es casualidad" que el matadero de porcino del grupo Pini en Binéfar, uno de los más grandes de Europa, se intalará junto a la Terminal Ferroviaria de Monzón. "Nos adelantamos mucho en su día, no todos los productores agrícolas que trabajaban con nosotros no confiaban en el tren y preferían los camiones. Pero el año pasado, hasta los más escépticos eligieron el tren", ha apuntado Larriba. Por ello ha vuelto a reivindicar que la tan demandada Travesía Central del Pirineo que conecte las redes ferroviarias españolas y francesas, y por tanto con Europa.

En cualquier caso, antes de que la nueva terminal de La Litera esté en marcha (se anunció su construcción la semana pasada), la estación de Monzón mueve 60.000 contenedores al año con la llegada de 1.100 trenes, lo que supone una facturación de unos 25 millones de euros. "Empezó como un apéndice de nuestra fábrica de plásticos, para darles salida, y ahora es toda una línea de negocio".

Pero en el aire está también el futuro de la economía aragonesa. En lo que viaja por el aire, mejor dicho. El sector de la aeronáutica cada vez piensa más en el Aeropuerto de Teruel que reposan y pasan por los 'talleres' de esta infraestructura. Con 110 aeronaves instaladas y más de 220 empleos generados, de los que el 80% reside en Teruel, la pista turolense llama la atención de todo el mundo. "No hay país en Europa capaz de instalar un aeropuerto tan grande y con una temperatura tan seca", ha revelado José Moliner, el director comercial de Tarmac. De hecho, ha calificado el impacto en la capital turolense como "importante", porque han "logrado mantener esa vocación inicial de retener población en Teruel".