Cerca de 150 personas recorren el centro de Zaragoza para visibilizar "el problema real" de la trata de personas

Cerca de 150 personas, vestidas totalmente de negro, han recorrido este sábado el centro de Zaragoza para visibilizar "el problema real" de la trata de personas en un acto organizado por la asociación A21. La marcha, realizada en completo silencio y en fila india, ha tenido lugar al mismo tiempo en 18 ciudades de España y en diferentes países del mundo.

Los participantes han portado carteles durante el recorrido, que ha terminado en la plaza del Pilar, donde podían leerse frases como La esclavitud sigue existiendo, Yo camino por la mujer de 70 años víctima de servidumbre doméstica, Solo el 1% de las víctimas son rescatadas o La trata de personas genera más de 124 millones de euros al año.

Al frente del grupo estaba Priscila Romo, trabajadora social, voluntaria de A21 y organizadora del evento en Zaragoza. "Queremos visibilizar que la esclavitud es un problema real y actual, pero que muchas veces está escondido. Los datos son escabrosos y bastante espeluznantes. Nuestra intención es concienciar a la población y que todos podamos hacer algo para terminar con esta lacra", ha señalado en declaraciones a este diario.

Romo ha apuntado que "cada vez más" la sociedad está al tanto de este problema, pero ha señalado que "se ve como algo lejano" y eso hace perder la perspectiva. "Cuanto te informas y formas sabes lo que pasa, y te sorprende e impacta el hecho de que haya gente que está siendo esclava en tu propia ciudad y en tu propio barrio", ha señalado.

Las historias de esclavitud atañen a todos, pero son sobre todo las mujeres y los niños los más afectados. "Son los más vulnerables y se calcula que el 70% de los casos son de ellos", ha dicho Romo.

En 2017, las estadísticas apuntaban que había 40 millones de esclavos en el mundo, pero "en los últimos años" la cifra ha subido en 10 millones. "No sabemos si es por la pandemia, porque hay más o porque es algo que da mucho dinero e interesa", ha señalado Romo.

Una serie de indicadores ayudan a detectar un posible caso de trata. Entre ellos destaca que la persona siempre está acompañada o bajo supervisión, no tiene libertad de movimiento, no obtiene ganancias del trabajo que realiza o únicamente un pequeño porcentaje. De igual modo, otra señal es que no está en posesión de su pasaporte o documento de identidad u otros importantes.