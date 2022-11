Los peligros del 'helibike' vuelven a acechar al Pirineo aragonés

Un helicóptero a baja altura, un ciclista que salta hasta la tierra y un descenso frenético. Eso es el helibike, una práctica deportiva, dañina para la fauna y la flora, que aterrizó hace un año en Punta Suelza y ha vuelto a aparecer. Un deporte denunciado y rechazado por los habituales de la montaña aragonesa, temerosos de las consecuencias negativas que puede tener para el Pirineo.

"En verano no ha habido casi movimiento, pero en septiembre y octubre ya contamos cuatro fines de semana con varios helicópteros por las montañas", explican los afectados, que han llegado a contar "ocho o diez" subidas y bajadas del vehículo en cada uno de estos viajes.

Aunque las primeras intentonas de practicar helibike en territorio aragonés se dieron en 2017, la respuesta llegó pronto: "Se les instó a no hacerlo más porque no tenían permiso, solo una hoja mal rellenada, de la que no cumplieron ni sus propias fechas y condiciones".

Pese a las advertencias y las demandas contra la práctica, se suceden unos viajes peligrosos para el medio ambiente: "Al bajar después de las precipitaciones, los caminos sufren unas erosiones enormes". "Es una zona alto valor ecológico que no puede sufrir este tipo de daños", señalan algunos de los afectados.

En busca de un culpable que parece escurrirse, los montañeros tampoco saben si los ciclistas son conscientes de que la actividad que practican es tan dañina: "No tienen por qué conocer el alcance de sus acciones, porque confían en la empresa; pero éticamente dejan mucho que desear".

Lo que sí termina de mosquear a los vecinos de la zona, frontalmente en contra de esta práctica, es la facilidad que tienen los organizadores de este deporte para sacarlo adelante en territorio español. Y es que al otro lado de los Pirineos, Francia tiene prohibida la práctica del helibike. De hecho, la nación gala tampoco permite la práctica del heliski, una modalidad con un mismo inicio, el salto desde el helicóptero, pero que se practica sobre esquís.

El temor de los montañeros podría crecer si esta práctica se extiende, tanto con nuevos aficionados como con nuevas localizaciones. "Si consiguen la autorización para saltar en Punta Suelza, intentarán conseguirla para otros picos más conocidos del Pirineo", anuncian los denunciantes, que solo tienen una petición de sentido común: "Queremos que la gente vaya al monte y lo disfrute, pero respetando siempre la naturaleza".