Siniestralidad laboral, más que prevención

Para UGT, el 28 de abril es una fecha crucial en la que recordamos a todas aquellas personas trabajadoras que han muerto o han sufrido las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Este año hemos elegido el lema La crisis climática, un importante riesgo para la seguridad y la salud en el trabajo.

En Aragón, las estadísticas de accidentes de trabajo en 2023 hacen saltar todas las alarmas: 17.021 accidentes en jornada; 2.194 accidentes in itinere y 525 enfermedades profesionales. Estos son los datos que reflejan la siniestralidad laboral en Aragón. Teniendo en cuenta los accidentes de trabajo en jornada y los accidentes in itinere, la suma asciende a 19.215 accidentes totales, de los cuales 19.031 son leves, 143 graves y 41 mortales, de los cuales 7 no están recogidos en las estadísticas oficiales.

Durante el año 2023 en la comunidad autónoma de Aragón se han producido un total de 17.021 accidentes en jornada de trabajo, (un 0,80% menos que en año anterior) y 2.194 accidentes in itinere (un 10,42% más que en 2022).

El índice de incidencia es el dato que mejor muestra la realidad laboral al valorar la proporción de accidentes en el trabajo respecto a las personas afiliadas a la Seguridad Social. Este refleja que más de 29 personas trabajadoras de cada 1.000 sufren un accidente de trabajo en Aragón, muchos de ellos por causas fácilmente prevenibles. Son cifras muy elevadas: seguimos denunciando 2 muertes al día en el trabajo.

Además de ser un día para el recuerdo, para el sindicato es un día de reivindicación y denuncia, ya que tenemos que visibilizar esta lacra. Creemos que la sociedad ha normalizado las muertes en el trabajo. Cruel oxímoron perder la vida donde los trabajadores vamos a ganarnos la vida. Nadie debería perder la salud y mucho menos perder la vida en su puesto de trabajo.

"Debemos adaptarnos"

Es evidente que las distintas transiciones que están sucediendo afectan a todos los ámbitos de la vida, incluyendo el trabajo y los riesgos asociados al mismo. Ante la velocidad de estos cambios debemos adaptarnos. Por lo tanto, en el contexto actual de transformación, debemos reflexionar sobre cómo garantizar unas condiciones laborales seguras y saludables para todos y todas.

La transición demográfica, con sociedades cada vez más envejecidas, o la digitalización del mundo del trabajo también están afectando a la salud de las personas trabajadoras. La monitorización constante, la falta de desconexión, la intensificación del trabajo, la reducción de la autonomía y determinación de la persona trabajadora sometida a la nueva inteligencia artificial, acaban provocando serios problemas de salud física y mental entre las trabajadoras y los trabajadores. Pero si hay una transición que se está mostrando de manera más descarnada en los últimos años es la medioambiental.

Hasta hace poco tiempo había quien consideraba que estos fenómenos iban a producirse en latitudes lejanas, pero en los últimos años hemos podido comprobar que España no sólo no es ajena, sino que los informes del Comité de Expertos ante el Cambio Climático de la ONU (IPCC) señalan nuestro país como una de las áreas más vulnerables y donde estos impactos ya están mostrándose de manera más virulenta. Las olas de calor de los últimos años, probablemente los veranos más frescos del resto de nuestras vidas, se han cobrado la vida de trabajadoras y trabajadores. Esto nos obliga como sociedad a convertir la seguridad y la salud en el trabajo en uno de los pilares de las políticas públicas de adaptación al cambio climático.

Por tanto, se debe recurrir a las herramientas de la prevención de riesgos laborales para prevenir la exposición a temperaturas extremas en las empresas, pero sin olvidar otros fenómenos asociados al cambio climático: fenómenos meteorológicos extremos, avance de enfermedades de transmisión por vectores, aumento de la exposición a radiación solar.

Marco normativo

Desde UGT venimos alertando desde hace décadas de la necesidad de afrontar e intensificar los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como de las consecuencias de no actuar, tanto desde un punto de vista ambiental, como económico, social y también para la salud laboral.

Por tanto, cambios y retos que precisan una revisión y adecuación del actual marco normativo en materia preventiva a las nuevas realidades del mundo del trabajo.

Es necesario el impulso de las políticas públicas activas en materia de prevención y un aumento de los recursos económicos y humanos destinados a ellas. Hay que avanzar en el cumplimiento del compromiso de aumentar las plantillas de la Inspección de Trabajo. También es necesario mejorar los medios y recursos del ISSLA, nuestro instituto autonómico de prevención de riesgos laborales que fue un referente a nivel nacional y pretendemos que vuelva a serlo.

También demandamos la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo, y también la mejora de los recursos en Salud Pública, así como potenciar la Fiscalía especializada en Seguridad y Salud Laboral. Además de ser un día para el recuerdo, para el sindicato es un día de reivindicación y denuncia, ya que tenemos que visibilizar esta lacra. La sociedad no debe normalizar las muertes en el trabajo. Es algo que no debemos permitir y es tarea de todos que esto no ocurra. Detrás de cada accidente mortal hay un verdadero drama social.

Es nuestra obligación poner la seguridad y la salud en el centro de las políticas públicas y proteger la salud y la vida del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Es algo irrenunciables para la UGT.

Suscríbete para seguir leyendo