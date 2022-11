Sanidad abre la puerta a negociar con los sindicatos la reforma de Atención Primaria, pero sin fechas

Compromiso de negociación sí, pero de momento sin fechas ni un calendario concreto. La consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón inició este martes una ronda de contactos con los sindicatos para trasladarles su predisposición a reformar la Atención Primaria y contar con sus aportaciones. Sin embargo, según fuentes sindicales, de este encuentro «no salieron peticiones ni planteamientos concretos» ni se emplazaron para otra reunión. Al encuentro asistieron representantes de Cemsatse (Cesm, Fasamet y Satse), CSIF, FTPS, CCOO y UGT, así como la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y miembros del departamento.

«Lo que no puede ser es que se nos cite a todos, pero este miércoles haya otra reunión solo con los sindicatos médicos que ya han venido hoy. La Atención Primaria la conforman más profesionales y no se puede ir a dos bandas. Esa situación nos genera desconfianza por mucho que se nos diga que no están negociando con ellos», criticó Elena Lahoz, de UGT Aragón.

La portavoz se refería a la cita que CesmAragón y Fasamet tienen hoy con Sanidad para abordar el listado de propuestas que presentaron en octubre y con las que amenazan una huelga si no son atendidas por la consejería. «Cualquier acuerdo debe pactarse y debatirse en la mesa sectorial, no fuera», insistió Lahoz.

Por su parte, Asún Gracia, de Fasamet, aseguró que quieren «ir de la mano» con el resto de colectivos sindicales y el hecho de que vuelvan a estar citados tan pronto «ha sido una coincidencia» en el tiempo. «En nuestra reunión intentaremos profundizar un poco más , pero son peticiones conocidas por todos. Al final, la negociación va a ser colectiva», aseguró.

Para cuando se inicie el proceso, los sindicatos tienen claro que una de las peticiones «fundamentales» para mejorar la situación será la «integración» de la Atención Continuada en los equipos de Primaria. «Faltan 70 profesionales de Continuada (tanto médicos como enfermeras) en Aragón y lo que no puede ser es que estas personas tengan las condiciones laborales que tienen, porque no pueden conciliar de ninguna manera su vida profesional con la familiar», señaló Jessica Fessenden, de CSIF Sanidad Aragón.

De hecho, los problemas para cubrir las plazas de Continuada este verano, sobre todo en el medio rural, han sido un auténtico quebradero de cabeza para la consejería, que tuvo que pagar a un precio mayor las guardias con el fin de lograr personal. «El tema de mejorar la Atención Continuada lo vamos a reclamar de manera insistente. Es una petición que viene de hace años», señaló por su parte Delia Lizana, de CCOO Aragón.

«La Atención Primaria necesita de un estudio intenso y valoramos que se vaya a crear un grupo de trabajo. Lo que tenemos que tener claro es que no pueden existir las mismas necesidades en un centro de salud urbano que en uno rural. Apostamos por una homogeneización de criterios para que haya un equilibrio en toda la Primaria», indicó Lizana.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, apuntó que el encuentro fue «constructivo» y que las medidas que se pongan en marcha serán «consensuadas con todos los agentes del sector», apuntó. «El diálogo es la palanca de cambio necesaria en estos momentos», precisó Repollés.