Las Cortes de Aragón instan al Gobierno a no aceptar la modificación de la ley de sedición

Las Cortes de Aragón aprobaron este jueves con el voto a favor de Ciudadanos, Vox y el PAR, una Proposición No de Ley (PNL) del PP dirigida a solicitar que el Gobierno de España "no apoye ninguna modificación del Código Penal que suponga rebajar el delito de sedición". Tras un debate muy subido de tono, con numerosas interrupciones entre las bancadas de socialistas y populares, la iniciativa presentada por la portavoz de los conservadores, Mar Vaquero, salió adelante.

Por tanto, las Cortes instan al Gobierno de Aragón para que a su vez inste al Gobierno de España a no apoyar ninguna cambio, además de mantener sin modificaciones la actual redacción del tipo penal del delito de malversación y las penas que lleva aparejadas; a cumplir, acatar y respetar la Constitución española; y a la aplicación estricta y rigurosa del artículo 155 de la Carta Magna al objeto de intervenir aquellas comunidades donde su gobierno adopte acuerdos de sedición o utilice instrumentos del autogobierno para atentar contra la unidad de España.

Al presentar la PNL, Mar Vaquero dijo que "nunca" en la historia de la democracia "habíamos tenido que defender tantas veces el estado de derecho" ante un Gobierno. "Ahora en Aragón también podemos decir que el PSOE cuestiona el papel de las Cortes y nuestras instituciones (al no querer votar a favor)", dijo la popular, que se encontró con la primera algarabía y pidió el amparo del presidente de la Cámara antes de seguir: "Solo hay una explicación cuando no se ejerce el mandato que tienen: o no respetan a los aragoneses y las Cortes o es cobardía".

Es el PSOE, prosiguió, el primer responsable "de que Pedro Sánchez subaste España por un interés electoral y personal". La mayoría de los aragoneses "no comparte esa reforma ni la de malversación. ¿Y ustedes del PSOE las comparten? Las Cortes representan a todos los aragoneses, ya saben cuál es la opinión de la mayoría. Ustedes pueden hacer algo más", insistió ante la indignación socialista, sobre todo de su portavoz, Vicente Guillén, que llegó a detener el alegato de Vaquero con sus protestas.

Las posturas

Álvaro Sanz (IU) dijo que este debate "demuestra que el modelo de la derecha es no resolver problemas sino agrandarlos. Piden que volvamos a la crispación y al enfrentamiento, algo ya superado".

Jesús Guerrero afirmó que desde el PAR "no podemos admitir que se modifique de una forma u otra" el delito de sedición. "Existe una pieza de seguridad clave en España que es la Constitución. Hay que preservarla, es sagrada para nosotros, la biblia de la democracia".

Desde CHA, Isabel Lasobras aseguró que se pretende trasladar a Aragón una disputa que corresponde a otra institución. "Siempre es mejor llegar a acuerdos que hacer política a la madrileña", una idea similar a la que defendió Marta de Santos, de Podemos, que dijo estar "ante lo más carca y retrógrado de España", lo que generó protestas de la derecha. "La derogación de este delito la pusimos encima de la mesa desde Podemos y por fin Sánchez ha dado el paso para realizarla", presumió.

Daniel Pérez Calvo (Cs) recordó que su partido nació "para luchar contra el peor cáncer que hay en Europa, el de los nacionalismos", al tiempo que dejó una doble petición: "Al PSOE, que se mantenga firme en su posición contraria a esta nueva infamia perpetrada por Pedro Sánchez; al PP, que avalen la moción de censura contra Pedro Sánchez".

Darío Villagrasa (PSOE) dijo haber dejado "muy clara cuál es nuestra opinión", pero con esta PNL "no querían debatir sobre el fondo, sino que es una estrategia más del PP para generar crispación», cerró el socialista poco antes de que la votación dejase 34 votos a favor y 31 en contra. Y de que todo acabase como empezó, con bronca.