Aragón sortea el problema de los ‘trenes fantasma’

El problema de los llamados trenes fantasma no están pisando territorio aragonés de momento. La polémica surgida en otras zonas del país, especialmente en Madrid, por el uso de los abonos gratuitos para hacer reservas de plazas en convoyes y luego no usarlas, no se está dando en la comunidad. De hecho, desde la compañía aseguran que son casos muy puntuales en los que se ha detectado un uso inadecuado, más relacionado con despistes o desconocimiento del usuario que con un intento de fraude.

Por ejemplo, el error más habitual es el de usuarios que suben al tren con el abono en el bolsillo y sin reserva hecha de antemano. Eso conlleva que el viajero no tenga derecho a ocupar asiento, ya que Renfe no tiene constancia de que va a subir, y cuando lo ha detectado el revisor ha tenido que abonar el precio del billete pero en ningún caso se le baja del tren. No obstante, también se ha dado casos, admite Renfe, en los que el pasajero ha tenido que viajar de pie porque ese convoy ya estaba lleno. Una posibilidad que se permite a los servicios ferroviarios siempre que no supere un cupo de viajeros. No obstante, para atajar la picaresca ya se han tomado medidas que impidan un uso abusivo del bono gratuito en la Media Distancia de Renfe. Por ejemplo, hoy es imposible sacar billete en más de 4 trayectos diarios en una misma ruta. Se estima que es lo que necesita un usuario para ir y volver del trabajo o el centro de estudio en una misma jornada. Tampoco se puede obtener billete en dos desplazamientos idénticos el mismo día sin haber reservado antes en otro en sentido contrario. Es decir, no se pueden sacar dos billetes de ida sin tener reservado uno de vuelta entre ambos. Y además se está trabajando en implantar nuevas medidas que endurezcan el castigo para quienes intenten hacer un uso abusivo o fraudulento de estos abonos gratuitos. Una sanción que puede llegar hasta la anulación del propio abono