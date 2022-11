Comienza una huelga en la limpieza de edificios de Zaragoza con sueldos medios de 752 euros

El fracaso total de la negociación del convenio colectivo de la limpieza de locales y edificios de la provincia de Zaragoza ha desembocado en una huelga de carácter indefinido. Entre 8.000 y 9.000 trabajadores del sector están llamados a parar desde este lunes por los sindicatos CCOO, UGT y OSTA, que se levantaron de la mesa de negociación al entender que existía una «ausencia de voluntad para alcanzar un acuerdo» de las patronales Aspel y Asoal.

El acuerdo colectivo rige las condiciones laborales de las trabajadoras de edificios públicos que tienen subcontratados los servicios de limpieza. Es decir, que se verán afectados los colegios de educación primaria e infantil, las guarderías infantiles, todos los hospitales privados menos la MAZ (sí el Hospital Militar, la Quirón o Montecanal, por ejemplo), las dependencias administrativas y socioculturales del Ayuntamiento de Zaragoza, las sedes judiciales o el Edificio Pignatelli u otros de carácter privado como la limpieza de Stellantis, SAICA o Caladero, entre otros. También afecta el convenio a las limpiadoras de las comunidades de vecinos y de empresas como Avanza o los mataderos, aunque se espera un menor seguimiento en esos casos.

El salario pactado es de 15.300 euros al año, pero el 80% trabaja a tiempo parcial, pero la paga media se sitúa en apenas 730 euros brutos al mes

Las trabajadoras irán a la huelga tras no lograrse la mesa de negociación un incremento salarial que palie los efectos de la inflación. El salario por convenio actual se sitúa en 15.300 euros euros brutos sin contar con los añadidos por transporte. Sin embargo, desde los sindicatos denuncian que el 80% de los trabajadores del sector carecen de la «fortuna» de trabajar las 40 horas semanales que harían falta para cobrar la cantidad antes mencionada. «El 80% del sector trabaja a tiempo parcial, por lo que el salario medio sectorial es de 752 euros brutos al mes», explica el secretario de negociación del Hábitat de CCOO en Aragón, Mariano Álvarez.

"Somos trabajadoras pobres y nos sentimos olvidadas"

Magola Arias lleva 16 años ganándose el pan con no pocos sudores limpiando, con el mocho y la fregona, en infinidad de sitios de Zaragoza. Será una de tantas que a partir de hoy irá a la huelga por lo que considera una situación económica que aherroja y ahoga a las trabajadoras. «Nos dicen mileuristas pero no llegamos a los 900 euros. ¡Y eso las que tenemos la suerte de trabajar 34 horas como yo!», lamenta esta mujer nacida en Ecuador.

A secundar los paros están llamadas más de 8.000 trabajadores como Magola, la mayoría mujeres y llegadas desde otros países. «La mayoría desconocen sus derechos. Me acerco a otras compañeras y lo que se cuenta en los corrillos es terrible. Que si te dan solo 10 minutos para limpiar un portal, que si les obligan a hacer 50 comunidades de vecinos enteras a la semana y no les paga nadie las horas extra...», cuenta esta empleada de una empresa de limpieza que se encarga de las sedes judiciales de la capital aragonesa.

«Ahora las empresas han cogido como moda contratar 14-15 horas. Normalmente, se compatibiliza con otros trabajos, pero ahí Hacienda te cuenta como dos pagadores y te planteas si vale la pena completar la jornada laboral», explica Arias. Su mensaje es claro y conciso: «No me queda dinero para final de mes, a veces tengo que pedir auxilio. Somos unas trabajadoras pobres y muchas de mis compañeras no van a poder hacer huelga. Ellas sostienen el hogar porque o están divorciadas o tienen hijos. No tienen más forma de sobrevivir. Pero no esperemos que nadie luche por nosotras».

Una negociación infructuosa

Precisamente por entender que no este salario no es suficiente hacer frente a la inflación, los sindicatos se levantaron de la mesa de negociación tras más de nueve meses de reuniones infructuosas después de que el último acuerdo caducase el 31 de diciembre de 2021.

Desde la representación de los trabajadores exigían una subida salarial del 12% en tres años, repartidos en subidas progresivas del 5% para el actual 2022, un 4% para 2023 y un 3% para 2024. Sin embargo, según fuentes sindicales, la mejor oferta que presentó la patronal contemplaba una una paga de firma de convenio (no consolidable) de 250 euros y subidas del 2% para 2023, del 2,5% para 2024 y del 3% para 2025 (en total, cerca de un 9% en cuatro años).

Tras la ruptura de las negociaciones, los sindicatos iniciaron varias movilizaciones para exigir avances en la firma del convenio. El ultimátum llegó el pasado 14 de noviembre, cuando se había convocado la última protesta. Se manifestaron en Zaragoza, en la plaza del Pilar –durante el debate del estado de la ciudad– y el día 10 frente a las instalaciones de Saica en San Juan de la Peña. Se enviaron cartas a Javier Lambán, Jorge Azcón y Rosa Serrano para que mediaran en el conflicto. Al no haber movimientos de las patronales, se organizó al día siguiente la asamblea sectorial para votar la convocatoria de la huelga. Los paros fueron apoyados por más de medio millar de delegados sindicales.

Tras el anuncio hubo un último intento por atajar el conflicto. El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) citó a las partes pero tras una reunión de siete horas las posturas seguían siendo irreconciliables. Las patronales ofrecieron una mejora sustancial de los pagos por transporte en el caso de las trabajadoras a tiempo parcial (el mínimo por día subía de 2,18 euros a 2,70), además de añadir un día adicional de vacaciones que entraría en vigor en el convenio de 2026. Los sindicatos pedían dos días en la negociación preliminar. Hubo contrapropuesta de cierre de los sindicatos, pero no se alcanzó ni de cerca un acuerdo.

En el sector limpieza en la provincia de Zaragoza prestan servicio más de 8.000 trabajadoras, la mayoría de ellas mujeres, con contratos a tiempo parcial, por lo que los incrementos salariales que las empresas proponen «condenan al sector a la precariedad y lo alejan de unos salarios dignos, casi ya alcanzados por las sucesivas subidas que ha experimentado el Salario Mínimo Interprofesional», expresaron desde los tres sindicatos en un comunicado conjunto.