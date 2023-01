¿Merece la pena abrir un domingo?

Hoy vuelve a ser día de apertura comercial. El calendario de festivos y domingos en que las tiendas abren está en la mente, desde finales de 2022, de empresas, trabajadores y clientes que necesitan cualquier momento para cubrir las necesidades a las que no llegan entre semana.

Por ello, el debate sigue en pie. ¿Merece la pena abrir los festivos y los domingos? ¿Es rentable para las empresas levantar la persiana? ¿Salen beneficiados los empleados por trabajar en estos días señalados?

Cada una de las provincias cuenta con diferentes convenios, en función de los sectores comerciales, lo que implica una diferente retribución para los trabajadores. Por ejemplo, el convenio del comercio textil en Zaragoza abona «en domingos y festivos habilitados por el Gobierno de Aragón el valor del trabajo del día, incrementado en un 75%». En el caso de Huesca y Teruel, el convenio no refleja porcentajes, sino cifras concretas.

En el Alto Aragón, el texto habla de que se abona «por cada tarde de sábado trabajada, un plus de 27,90 euros, además del salario correspondiente». No hace referencia a los domingos o a los festivos. En Teruel, estas jornadas en rojo se gratifican con «13,83 euros por hora trabajada».

Dos ejemplos más, fuera de un sector textil que concentra el foco del debate. En el comercio del metal en Zaragoza, el convenio que finalizó en 2022 señala que en domingos y festivos «se abona el 30% sobre el valor de la hora ordinaria». Es decir, el pago habitual más un 30%. En los detallistas y en los autoservicios de alimentación también se opta por cifras concretas: en estos días, la hora trabajada se paga a 7,21 euros.

Entre los trabajadores, división de opiniones. La situación personal de cada uno y los convenios existentes dentro de las grandes firmas son los dos principales puntos que llevan a los empleados a querer trabajar en festivos o a preferir ese día de descanso.

Por ejemplo, en Sportsdirect, Pedro afirma que muchos compañeros quieren trabajar esos días «porque las condiciones de nuestro contrato son buenas en ese sentido y merece la pena para nuestras nóminas». Aunque este dependiente no pierde la otra cara de la moneda, pues «pierdes un día libre que sueles aprovechar para estar con la familia o hacer algo diferente con los amigos». Tras el mostrador de una tienda de ropa interior femenina, Alicia asegura que prefiere trabajar los domingos y los festivos «porque se cobran mucho mejor que entre semana».

¿Y los autónomos?

La ola de la apertura en festivos parece gustar, pese a los diferentes resultados, a casi todas las franquicias y grandes superficies. Sin embargo, no pasa lo mismo con los pequeños comercios.

En Villalba, una boutique situada a un par de minutos de la Puerta del Carmen, se recuperan de las Navidades, «que han sido buenas», iniciando sus rebajas: «Es una mezcla, pero sí que tenemos ganas de empezar esta nueva temporada».

El tiempo de las ofertas es bueno para sus negocios, «porque merece mucho la pena, ya que se vende bastante», pero sienten que viven con desventaja respecto a los comercios más grandes: «En los primeros días la gente va a las grandes superficies, ya que muchos clientes prefieren cambiar primero algunos regalos y luego hacer sus compras».

Las dudas se disipan cuando se habla de abrir en días como hoy: «No es rentable para nosotros, y eso que podemos cazar algún cliente que viene de la zona de Sagasta o Damas».

En otra céntrica zona, el Tubo, también hay tiendas que los fines de semana no venden vermús y tapas. Es el caso de Blue Velvet, desde donde Juan Carlos y Patricia acercan la moda vintage. «Empezamos con ganas estas rebajas porque la campaña de Navidad no ha ido nada mal», explican, a la vez que comparten la opinión de Villalba: «Es evidente que jugamos en desventaja respecto a las grandes superficies, pero es algo que nos sucede todo el año y no solo en las rebajas».

Sobre los domingos y los festivos, tachados del calendario: «Lo hemos intentado muchas veces y ya nos hemos dado cuenta de que no merece la pena». «Es cierto que estamos en una zona que ese tipo de días está a rebosar», apuntan, en referencia al movimiento que el Tubo siempre atrae al mediodía, «pero son momentos en los que la gente prefiere tomar algo con sus amigos o con sus familias, pero no quieren comprar ropa».