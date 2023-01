El PP ensalza la era de Rudi y critica la política social de Lambán

La dupla de Carmen Susín, diputada del PP, y Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, suele dejar comparecencias parlamentarias llenas de mordiente y la de este jueves, primer pleno de 2023 y con la precampaña electoral abierta en canal, no ha sido para menos.

La portavoz de Hacienda del PP ha denunciado la "pésima" gestión de la política social por parte del cuatripartito liderado por Javier Lambán rebuscando en la hemeroteca de la expresidenta Luisa Fernanda Rudi, en la legislatura 2011-2015, duramente marcada por la crisis económica y los recortes precisamente en gasto social.

El titular de Hacienda la ha acusado de "cinismo" y la invitó a no jugar "con pólvora mojada". Sin entrar mucho al trapo de las críticas a la inversión en política social, recurrió a la reducción de la deuda autonómica para sacar pecho de su política financiera. Una y otro leyeron las cifras como mejor les convenía.

Desde la oposición también, el diputado de IU, Álvaro Sanz, le reconoció a Susín que "hace falta tener cuajo" para presumir de la etapa de Rudi, y le afeó a Pérez Anadón que presuma de toda su gestión económica.

Susín se agarró al informe del Ministerio de Hacienda que refleja que la comunidad autónoma ha bajado varios puestos en los últimos años en cuanto a inversión per cápita en sanidad, educación y servicios sociales.

"Mientras los aragoneses ven cómo ustedes les suben los impuestos y aumentan la recaudación, también ven que cada vez cuesta más pedir una cita en el médico o que tienen que esperar más de un año para que les vea un especialista. Eso sí, en marketing y en subvenciones, este año electoral, el presupuesto aumenta", ha denunciado Susín, que ha sacado pecho insistentemente de que quienes lideran los ránkings de inversión son "las comunidades autónomas del PP".

Pérez Anadón ha enmendado la mayor. "Mal puede el ministerio analizar los presupuestos de las comunidades donde ustedes gobiernan porque no los hacen", ha criticado, antes de ensalzar una situación económica en Aragón que para los socialistas es sinónimo de "crecimiento económico, bajada del paro, mejora de la recaudación porque aumenta la actividad económica y mejora de los servicios sociales".

"Existe otra manera de salir de la crisis a la austeridad, pero el PP está en la estrategia de la crispación y el descrédito", denunció el consejero, que destacó que 2022 fue "el primer año desde 2003 en que Aragón veía reducida su deuda" y explicó que el informe del ministerio no computa todas las partidas que el Ejecutivo aragonés destina a "gasto social". "Tiene que ver con la estructura presupuestaria y usted lo sabe", le recriminó a la popular.

Así, ha preferido recalcar que esta legislatura se han cerrado "ejercicios con superávit o con equilibrio presupuestario", entre los comentarios cruzados de las bancadas popular y socialista, que hicieron intervenir a la vicepresidenta de las Cortes, María Rodrigo.

Susín le pidió que "deje de presumir". "Ha pedido un ICO de 37 millones de euros porque no tiene con qué pagar la subida salarial a los funcionarios. Usan fondos europeos para pagar nóminas porque no tienen para pagar. No vuelva a presumir de superávit hasta que no pague lo que debe", le espetó la popular.