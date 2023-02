El Colegio Británico de Aragón, con casi 50 años de trayectoria, es el colegio privado multilingüe de referencia en Zaragoza para aquellas familias que buscan una auténtica educación en inglés para sus hijos e hijas.

Con una inmersión real en este idioma desde los 4 meses de edad hasta Bachillerato Internacional, la metodología del centro potencia la creatividad, la autonomía y la aplicación del conocimiento en contextos reales.

Los estudiantes que finalizan su etapa escolar en el Británico se convierten en jóvenes decididos, se cuestionan todo, informados, indagadores, buenos comunicadores, íntegros, audaces y solidarios, con una mentalidad abierta y un objetivo: contribuir a mejorar el mundo.

Para dar a conocer su proyecto educativo: internacional, digital y motivador, el colegio organiza desde este mes de febrero visitas personalizadas a sus instalaciones de Zaragoza para aquellas familias interesadas en que sus hijos aprendan en un centro educativo único y singular, con una visión de la educación en la que se fomenta la motivación, la creatividad y el emprendimiento de los alumnos, así como el pensamiento crítico. El plazo de matrículas para el próximo curso ya está abierto y se pueden solicitar citas en su web o llamando al colegio.

¿Qué hace diferente al Colegio Británico de Aragón?

Si hay algo que diferencia al Colegio Británico de Aragón es su esfuerzo para que los alumnos se comuniquen en inglés, de manera totalmente natural, como si estudiaran en un centro educativo del Reino Unido.

También destaca el origen nativo de su profesorado en Infantil y con un alto porcentaje en Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Uno de los motivos principales para elegir este centro es el 100% de inmersión en inglés desde los 4 meses, donde los profesores recrean ambientes de aprendizaje en diferentes espacios y los niños utilizan el idioma inglés de manera continuada y natural a través del juego y la socialización.

A ello contribuyen las nuevas instalaciones que estrena este curso en Infantil. Nuevos espacios diseñados a la altura de los niños, con luz natural, muy diferentes al concepto de aula tradicional, enfocados al trabajo manipulativo, sensorial y de experimentación, y con amplias zonas exteriores.

Estas incluyen cuatro nuevas áreas identificadas por colores: laboratorio, juego simbólico y psicomotricidad, debate y teatro, y zona de siesta y cine y comedor.

El mismo concepto se utiliza también en la zona para bebés de 0 a 2 años, Our Kids Learning Universe.

Proyecto 'TOP Learning'

Estas metodologías activas y para el fomento de la autonomía tienen su continuidad en las etapas educativas posteriores, como queda reflejado en la gran aula de 1º y 2º de Primaria, que es la base del proyecto TOP (Teaching Open Places) Learning.

En ella, los alumnos siguen aprendiendo por espacios de aprendizaje en grupos pequeños y heterogéneos, con diferente edad y distintas habilidades personales, de una manera colaborativa, motivadora y eficiente.

El diseño de espacios desempeña un papel fundamental para el desarrollo de nuevas metodologías en el Colegio Británico y la atención a las diferentes maneras de aprender del alumnado.

Las aulas tradicionales se transforman en espacios abiertos y diáfanos, o en forma de ágoras, que invitan a aprender de forma colaborativa, lo que fomenta las habilidades comunicativas y sociales.

Educando con la mejor tecnología: iPad – Mac Project

La digitalización del proyecto es otro aspecto a destacar de la educación en el Británico. Sin libros y apenas deberes, el alumnado se convierte en protagonista de su aprendizaje gracias a la tecnología iPad o Mac con un dispositivo por alumno, que convierte al colegio en el único centro educativo en Aragón certificado como Apple Distinguished School.

El proyecto One to One es una seña de identidad del Colegio Británico de Aragón, con su decidida apuesta por dispositivos digitales como la mejor tecnología para el alumnado, que permite seguir trabajando la lectura, la escritura y las matemáticas de forma individualizada.

La robótica y la programación también forman parte fundamental del currículum para desarrollar el pensamiento computacional y la competencia digital de una forma atractiva y motivadora.

Desde pequeños se trabaja además la oratoria y el debate para que adquieran habilidades comunicativas y sociales.

Bachillerato Internacional

El Colegio Británico de Aragón es un colegio privado de Aragón y es el único centro educativo de Zaragoza que ofrece el Bachillerato internacional en inglés (con un 70% de las asignaturas en esta lengua).

Se trata de un programa educativo para jóvenes de 16 a 19 años con enseñanza bilingüe que permite a los alumnos el acceso a más de 3.500 universidades extranjeras.

En este momento, el colegio se está formando en el PYP (Primary Years Programme), un marco curricular transdisciplinar que ofrece experiencias de aprendizaje auténticas.

Un bachillerato dual con una formación orientada a potenciar en ellos el pensamiento crítico e independiente y alcanzar su máximo potencial para obtener excelentes resultados. Sin duda, uno de los mejores colegios de España y uno de los mejores colegios bilingües en Zaragoza.

Matrícula y visitas personalizadas

El próximo mes de abril comienza el periodo de escolarización en Aragón para el curso 2023-2024 y muchas familias deben decidir a qué centro llevar a sus hijos. Una de las opciones son los colegios privados en Zaragoza.

Para ayudarles a tomar esta decisión, el Colegio Británico realiza visitas personalizadas dirigidas las familias interesadas para dar a conocer su metodología y la educación británica, así como sus instalaciones y los servicios que ofrece a sus estudiantes.

Para formalizar las visitas:

COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN

976 50 52 23

info@britanico-aragon.edu

Carretera de Valencia, km 8. 50410 Cuarte de Huerva.