El coordinador autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo, anunció este pasado martes su apuesta por elaborar una candidatura «de consenso» para la presidencia del Gobierno autonómico. El portavoz parlamentario de los naranjas recordó que dos militantes de Cs ya han expresado su deseo de encabezar las listas autonómicas, Ramón Fuertes y Jara Bernués, aunque desde la dirección nacional se sigue sin dar luz verde a las primarias. Este jueves Carlos Pérez-Nievas, coordinador nacional, ha convocado una reunión en Zaragoza con los afiliados, que se la habían solicitado.

En algunos círculos no se descarta que se esté meditando la posibilidad de que sea Pérez Calvo el elegido por el comité permanente nacional, aunque otras fuentes apuntan a que desde el lado oficial se está preparando una candidatura «muy potente» de la que se sabrá algo esta misma semana.

De momento, llega la reunión que han pedido por carta 19 afiliados de distintas agrupaciones y distritos de Zaragoza ciudad. En un escrito a Pérez-Nievas enviado el pasado domingo, le muestran su preocupación por el momento del partido pese a haber pasado la refundación.

«Tras las noticias publicadas en las últimas semanas, vemos que, lejos de conseguir un acuerdo y unas candidaturas de consenso, la situación va a peor, con el correspondiente desgaste público, que merma todavía más las expectativas de voto», empieza la misiva, y dicen que aún ven capacidad «para mejorar los resultados que dan las encuestas, sin tirar por la borda el buen trabajo realizado en Zaragoza y la buena imagen entre la ciudadanía».

Una situación de "indefinición"

Por eso, continúan, «asistimos atónitos a la situación de indefinición que vivimos en relación a las primarias y la candidatura municipal en Zaragoza», explican antes de recordarle unas declaraciones suyas recogidas por la prensa el 3 de febrero: «Lo último que queremos es imponer una lista desde la dirección nacional. Será un proceso abierto y transparente».

Pues bien, de momento nada ha hecho pensar que fuera a ser así. «Por ello, le rogamos que convoque a los militantes a una reunión informativa en la que usted pueda explicar qué planes tiene el partido en Aragón y Zaragoza».

Ya se sabe que en Zaragoza se ha decidido no convocar elecciones internas, por lo que los militantes no descartan que la determinación final vaya en la misma línea pensando en las Cortes. Para la capital, en opinión del coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas, la situación «no garantiza una elección libre».

«No quiero participar en procesos de luchas cainitas», afirmó el martes el portavoz en Aragón antes de añadir que «mejor sería que fuéramos capaces de consensuar una candidatura» para acordar «cuál puede ser la persona más idónea», una idea que se podría constatar este mismo jueves.

Ciudadanos será "decisivo"

«Que nadie dude de que este partido va a presentar una lista sólida, solvente, con gente totalmente capacitada» y que Ciudadanos «no solo va a estar en las instituciones, sino que va a ser decisivo, esta vez sí», aseguró el portavoz parlamentario de su grupo en las Cortes, que recalcó que acatará lo que su partido decida, como deben hacer «todos los afiliados».

Además, consideró que sería «muy miserable» poner «tierra de por medio» ahora, cuando las encuestas no son «tan favorables», e hizo hincapié en que la palabra final la tienen los votantes. «No es el momento» de anunciar, prosiguió, si se presenta a las primarias. «Estoy a disposición del partido, pero no participaré en un proceso en el que pueda haber enfrentamientos internos. No es bueno para el partido, no conviene». Por último, en cuanto al Ayuntamiento de Zaragoza, descartó encabezar la candidatura y rechazó «la política como mercadeo de conveniencias».