La alargada sombra de la crisis del PAR no deja de salpicar la actualidad de la política aragonesa. Mientras Alberto Izquierdo, el pasado viernes, e Ignacio Serrano, este martes, presentan sus candidaturas a presidir la formación, Arturo Aliaga se mantiene rotundo en su posición de no actuar dentro de su partido hasta que no se resuelva, de forma definitiva, todo este conflicto derivado del congreso del 2021. "Obviamente no", ha respondido el también vicepresidente del Gobierno de Aragón ante la posibilidad de presentarse a las primarias.

"¿Usted qué se piensa?", ironizaba, con una sonrisa, Aliaga. Mantiene en su postura "la prudencia" que lleva demostrando meses sobre sus declaraciones respecto al problema que hoy rodea al Partido Aragonés. El Rey Arturo no ha muerto También lo hace sobre la nueva escisión, Tú Aragón, que ha terminado por fragmentar todavía más el centro aragonés. Tras el primer movimiento de Aragoneses, liderado por Elena Allué, este nuevo partido nace del descontento con las formas de actuar de Clemente Sánchez Garnica y Alberto Izquierdo. "Excuse me, sorry, no me voy a pronunciar", ha insistido Aliaga, siempre con ironía, manteniendo que lo que le toca ahora es "seguir siendo prudente". Hasta la fecha, tras varios meses de crisis interna y tras la moción de censura contra su presidencia, Aliaga no se ha pronunciado sobre su posición dentro del PAR -más allá de la prudencia que siempre ha querido mantener-, mientras ha mantenido su agenda como vicepresidente de Aragón. En el Ejecutivo aragonés también ostenta el cargo de consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.