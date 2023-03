"La sanidad se muere" y el Salud no hace nada para remediarlo. Esta es la conclusión a la que llegan las representantes de CSIF, CCOO y UGT tras la quinta reunión mantenida con la Administración y que se ha cerrado sin avances. Lo único en lo que se ha avanzado en las tres líneas rojas en las que no están dispuestas a traspasar: la carrera profesional, las 35 horas y la apertura de los centros de salud hasta las 20.00 horas. La conclusión a la que llegan es que al Salud "le importa poco sus profesionales y el estado de la sanidad aragonesa", ha reconocido Jessica Fessenden, de CSIF. Todo lo deja la Administración al "ya se verá"

Están "cansadas, hastiadas y con cierto hartazgo" porque ha habido que reconducir la situación ya que creen "que no se dan cuenta de que están negociando con un comité de huelga" y "todo no puede ser negociado", ha insistido la representante de CCOO, Delia Lizana. Por eso no se van a quedar quietos y, además de la huelga convocada para el próximo 31 de marzo, van a convocar a la ciudadanía para una manifestación el próximo 26 de marzo, a las 12.00 horas, porque "esta es la más perjudicada". El recorrido de la marcha será desde el Edificio Pignatelli al Paraninfo, ha explicado Elena Lahoz, de UGT, porque "nos parece que la calidad asistencial está por debajo de lo admisible, ha dicho.

El Salud, han dicho, "habla siempre de presupuesto" pero los sindicatos han propuesto medidas que no tienen tanta repercusión económica "y tampoco lo aceptan".

La próxima reunión será el próximo viernes, donde además, los sindicatos se concentrarán a las puertas del Salud para mostrar su malestar por como avanzan las negociaciones, que tras cinco reuniones siguen sin avanzar. Además, se les ha negado que el acuerdo llegado con los sindicatos médicos en Atención Primaria pudiera también ampliarse a la especializada, pero "han dicho que no".

