El portavoz parlamentario de Unidas Podemos y diputado por Zaragoza, Pablo Echenique, solo vino este sábado a la capital aragonesa a hablar de su libro. Literal. Ni convocatoria de prensa ni atención a los medios de comunicación en un acto que reunió a algo más de 50 personas en el centro cívico Delicias y que únicamente se centró en desgranar los capítulos y los entresijos de Memorias de un piloto de combate, donde cuenta su trayectoria política y su vida con una gran discapacidad.

Secundado por Maru Díaz, secretaria general de Podemos Aragón y consejera de Ciencia del Gobierno de Aragón, y por Julio Rodríguez, miembro de la Ejecutiva de Podemos y excandidato por Zaragoza, Echenique se centró en responder a las preguntas que le hicieron ambos sobre el libro o si recordaba el «aprendizaje» que se llevó de Aragón «cuando todo empezó» hace casi una década. Ni rastro de la actualidad política, ni de la crisis del Gobierno de coalición ni de la reforma de la ley del solo sí es sí ni de si repetirá en el número 1 por Zaragoza al Congreso.

Echenique, quien aseguró que echaba «mucho de menos» Zaragoza porque «uno es de donde hace la Secundaria», expuso que en un principio no quería escribir unas memorias, pero que la marcha de Pablo Iglesias de Podemos «lo cambió todo». «En ese momento hay un cambio de ciclo político en Podemos y también en el país. Me convencieron de hacer unas memorias, el primero Pablo, y aquí están. Es un libro de autocrítica, no todo van a ser cloacas», declaró entre risas.

La lealtad

El diputado habló del concepto de «lealtad» y de cómo la política está «hiperpersonalizada», de tal modo que «si se ataca o destruye a la persona, se destruye el proyecto», dijo. Por eso, desde su «caza de combate» (como llama a su silla de ruedas) se muestra «convencido en defender y proteger» las ideas de Podemos. El único ápice de actualidad llegó con una alabanza al acuerdo sobre las pensiones, «la medida más redistributiva de toda la legislatura». «A pesar de que ya ha salido Garamendi con su apocalipsis económico, es un buen acuerdo», dijo.

Sobre sus inicios en Podemos Aragón, Echenique reconoció que fue «muy inocente» pensar que podrían entrar al Gobierno de Aragón en sus primeras elecciones. «Si hubiésemos sacado más votos que Lambán, estoy seguro de que no habríamos gobernado ni de coña. No hubiera conllevado un gobierno liderado por Podemos y los socialistas participando de forma subalterna, sino que hubiera conllevado un acuerdo entre PP y PSOE para un gobierno conjunto o la abstención de uno para dejar al otro», recalcó. «Lambán es el tipo de PSOE que está abierto a este tipo de cosas. Sin embargo, Pedro Sánchez no está dispuesto», afirmó al lado de Maru Díaz, socia de Lambán en el cuatripartito.

En la presentación del libro de Echenique no se habló tampoco del próximo evento de Podemos Aragón, Los retos del futuro de Zaragoza, en el que la formación reúne, además de la propia Díaz y al candidato y portavoz en el consistorio Fernando Rivarés, a Carmelo Asensio, exconcejal de CHA en Zaragoza y actual secretario de Empleo de CCOO Aragón; Patricia Luquin, exdiputada de IU en las Cortes; y la politóloga Cristina Monge.

Las quinielas ya están abiertas sobre si este acto a pocas semanas de las elecciones puede anticipar alianzas, o si se trata solo del calentamiento del espacio político a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones generales.