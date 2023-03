La tensión y la división del PAR sigue patente. El presidente del partido aseguró ayer que el grupo parlamentario de las Cortes de Aragón tiene "bloqueadas" las cuentas del partido y denunció la situación de "asfixia económica" a la que están sometiendo a la formación política.

Este viernes, en los pasillos del hemiciclo del Parlamento aragonés, el portavoz del grupo parlamentario del PAR en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha negado rotundamente la mayor. Lo ha hecho acompañado por la diputada del PAR por Teruel, Esther Peirat, en una comparecencia ante los medios, pero sin Arturo Aliaga, también diputado, expresidente del partido y vicepresidente del Gobierno de Aragón.

"Alguien que dirige un partido tiene que ser serio y no tiene que utilizar ningún tipo de lenguaje jurídico para confundir y embarrar", ha empezado Guerrero. "El grupo parlamentario aragonés se rige por el convenio que existe en las Cortes de Aragón donde se pasan partidas económicos a los partidos políticos que se cumple escrupulosamente", ha defendido.

"El señor Aliaga es una persona pulcra y exquisita a la hora de gestionar. Nosotros cumplimos con ese convenio", ha insistido Guerrero.

"Lamentamos que tal vez sea el problema que el partido no tiene las correctas estimaciones económicas, pero no es problema nuestro: cumplimos con rigor y pedimos que no se tergiverse la realidad", ha añadido el diputado del PAR.

Además, Guerrero ha asegurado de que ya se advirtió de esta situación. "En las últimas Ejecutivas con el presidente Aliaga ya avisó de que tenía que haber prudencia financiera, previsión a la hora de hacer campaña y que cualquier decisión no consensuada podría tener repercusiones políticas y económicas. "Si eso ha sido así, ya se avisó en su día. Las mismas transferencias que se estaban haciendo antes, se están haciendo ahora; exactamente igual" ha recalcado.

"Nosotros lo que hacemos son gastos habituales del grupo parlamentario, especialmente el pago de las obligaciones contractuales con los trabajadores", ha respondido, al ser preguntado también por las acusaciones de la derivación de fondos a la creación de otros partidos políticos.