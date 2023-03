La Cámara de Cuentas alerta de “incumplimientos” en el Imefez del Ayuntamiento de Zaragoza

«La gestión realizada por el Imefez en los ejercicios 2020 y 2021 no resulta conforme con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos al incumplirse lo establecido en las distintas normas que regulan la actividad de este organismo autónomo». Así de contundente es la conclusión del informe presentado por la Cámara de Cuentas sobre la entidad pública municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. Fundamentada, además, en varios incumplimientos relacionados con la justificación de las modificaciones de créditos, de tramitación y contabilización de subvenciones, o de no respetar los plazos que marca la ley para remitir el presupuesto que proponía al ayuntamiento (antes del 15 de septiembre del año anterior). O de mantener una relación de puestos de trabajo obsoleta, sin renovar desde 2006, incompleta y con plazas que no coinciden con las identificadas en la plantilla.

El órgano de fiscalización aragonés denuncia también las «limitaciones» por «la falta de información y justificación de la contabilización de varias operaciones, entre otras, las referidas al registro de las subvenciones de capital, lo que distorsiona el saldo de la cuenta de resultados y del remanente de tesorería». Más de 2.500 personas han pasado por el Salón de Empleo impulsado por Zaragoza Dinámica También pone de manifiesto «diferencias entre los importes de las nóminas y los apuntes contables y de cálculos manuales para el importe de los atrasos y de la antigüedad» o que en los procesos de selección de personal laboral temporal, que la publicidad para atraer candidatos es insuficiente o que se prolongan de forma indefinida, o que en cuatro de ellos tienen en lista de espera a candidatos que no cumplen los requisitos. Entre los incumplimientos, la Cámara de Cuentas recoge en su informe falta de justificación de la necesidad de modificaciones presupuestarias que no fueron aprobadas por el órgano competente, así como contratos menores que, por su importe, deberían haber sido objeto de contrato, prestaciones que se repiten cada año, pudiendo incurrir en fraccionamiento, así como prestaciones recibidas sin cobertura contractual. Por otro lado, el órgano fiscalizador denuncia el gasto en subvenciones que, en 2020, ascendia a 1,08 millones de euros y en 2021 a 1,12 millones de euros, todas ayudas destinadas de inclusión e inserción laboral y al fomento del empleo. La Cámara de Cuentas advierte de incumplimientos en todas las fases de la tramitación, entre los que se hallan defectos en la documentación de las solicitudes y en la justificación de los beneficiarios. Además, llaman a reforzar las funciones de dirección, coordinación, planificación y control de las actividades del instituto e incrementar el personal y los medios materiales del área de gestión para que pueda desarrollar adecuadamente su función, terminando por recomendar "el efectivo cumplimiento de la función supervisora" que corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza.