¿Cuáles son sus expectativas de cara a las próximas elecciones municipales?

La principal expectativa es aumentar nuestra representación, tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en las Cortes. En la legislatura pasada, aun sin tener representación previa a nivel institucional, logramos tener dos concejales en el ayuntamiento, así que esperamos que después del trabajo realizado podamos aumentar nuestra representación. Un buen indicativo es el incremento de afiliados a lo largo de estos cuatro años, ahora contamos con unos 2.000 seguidores en la capital aragonesa. Una clara muestra de ello fue la gran afluencia de gente que se vio en la visita de Santiago Abascal a la ciudad, en el Palacio de Congresos se completó el aforo.

La legislatura que ahora acaba Vox ha dado cobertura al equipo de Gobierno municipal en Zaragoza desde fuera. ¿Se sienten satisfechos del resultado de esta colaboración?

Nos sentimos satisfechos debido a un par cuestiones. En primer lugar, hemos conseguido desalojar, por primera vez en 16 años, a los partidos de izquierda de la ciudad de Zaragoza. Estas agrupaciones han causado un gran daño y han dejado una deuda que estamos asumiendo nosotros con grandes sacrificios y grandes esfuerzos. El PSOE abandonó el gobierno de Zaragoza con una deuda de más de mil millones de euros.

En segundo lugar, Vox ha conseguido desarrollar varias iniciativas, aunque es cierto que mucha gente no sabe que son nuestras porque las medallas se las ha colgado el equipo de Gobierno.

¿Qué esperan de la próxima legislatura?

Siempre he dicho que en esta legislatura hemos tenido influencia, pero no hemos tenido poder, así que tenemos el deseo de en la próxima legislatura acceder a ese poder y tener la posibilidad de cambiar las cosas. Después de los cuatro años de experiencia, hemos podido comprobar la larga lista de cosas a mejorar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas acciones se tendrían que haber llevado a cabo de forma diferente.

¿Por dónde cree que deben ir las líneas a seguir para mejorar la efectividad del servicio que presta el ayuntamiento a los ciudadanos?

Lo más importante en la agenda es una reunión entre ayuntamiento y Gobierno de Aragón para llegar a un acuerdo consensuado. Actualmente entre las dos corporaciones solo hay disputa y un lamentable enfrentamiento. En vez de ayudarse los unos a los otros, se ponen palos en las ruedas. Centrándose en esa confrontación descuidan los servicios al ciudadano, algo que sale realmente caro.

Zaragoza cuenta con grandes oportunidades de crecimiento y una de ellas es la logística. La Federación de Empresarios del Transporte nos ha pedido que en la ciudad se construya un aparcamiento para camiones, porque las condiciones en las que se ven obligados a parar son lamentables, en ocasiones peligra incluso su integridad física. Por ello, un aparcamiento nuevo sería ideal para contar con un espacio vigilado y que disponga de servicios de alojamiento, reparación y repostaje. El Párquing Norte o Plaza serían una buena opción para ello.

Por otro lado, debemos aprovechar e invertir en los polígonos industriales de Zaragoza. Hasta la fecha, las partidas destinadas a ello eran ridículas y, en muchas ocasiones, no se desarrollaban ninguna de las iniciativas. A raíz de nuestras exigencias se ha establecido una partida presupuestaria significativa con la que proceder a la mejora de los mismos.

Por último, es imperativo potenciar la red de cercanías del área metropolitana de Zaragoza, como por ejemplo, aumentar la frecuencia del autobús que conecta Huesca con la capital.

«Vox presenta propuestas basadas en el sentido común» Julio Calvo - Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza

¿Cómo se puede conseguir que haya mayor atracción de empresas a la ciudad?

En nuestras reuniones con los empresarios de los polígonos nos han trasladado la necesidad de infraestructura nueva y de mejora de la ya existente. En polígonos como Malpica hay disponibles muchos solares, pero las empresas optan por otros lugares debido a las pésimas condiciones en las que se encuentran.

Se ofrecen muy pocos servicios en estos polígonos, falta de comunicación con el centro y la conexión a internet es pésima. Este tipo de fallos son los que lastran las posibilidades de negocios y la solución no es demasiado complicada. Para mejorar la comunicación de los polígonos bastaría con aprovechar la línea de ferrocarril existente.

¿Cuáles son las principales razones por las que cada vez son menos los negocios que se abren en la capital aragonesa?

Dos son las razones por las que ya no se abren tantos negocios en la ciudad, primero por el infierno fiscal al que nos está sometiendo el partido socialista en Aragón. Y segundo, por el infierno burocrático propio del Ayuntamiento de Zaragoza. La lentitud y la complejidad de los trámites provocan que la población no se decida a dar el paso y abrir un negocio, algo que lastra gravemente nuestra economía. Hay ciertos trámites que en Madrid tardan un mes y aquí un año y eso no puede ser.

Desde su agrupación, ¿de qué forma tienen intención de aproximarse a una posible bajada de impuestos?

Desde Vox hemos hecho todos los esfuerzos posibles para rebajar los impuestos municipales, pero claro, los del gobierno escapan de nuestro control. Aragón es una de las comunidades autónomas con los impuestos más elevados.

¿Por qué el lema de Vox para las elecciones municipales del 28 de mayo es ‘Cuida de lo tuyo’?

Hemos elegido ese lema porque representa perfectamente nuestra idea de hacer política. Vox presenta propuestas basadas en el sentido común y con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas de nuestras iniciativas han sido todo un éxito, como la salida preferente de las motos en los semáforos o la rehabilitación de locales para vivienda, pero ha sido el equipo de gobierno quien ha asumido la autoría. M