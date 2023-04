La Plataforma Liberal Aragonesa, creada por ex cargos de Ciudadanos en Aragón descontentos con la trayectoria del partido naranja, se ha integrado oficialmente en el Partido Aragonés, bajo cuyas siglas concurrirán a las próximas elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo en virtud de un acuerdo electoral con el que se elaborarán listas conjuntas y un programa que recoge, básicamente, la ideología del PAR con el liberalismo de Cs.

Por ahora, la plataforma cuenta con 100 miembros, "el 95% excargos o militantes de Ciudadanos", y aporta una veintena de listas que se sumarán a las que está formando el PAR en el territorio. La alianza permite a los ex de Cs seguir defendiendo su proyecto político lejos de unas siglas que aseguran que ya no les representan, y al PAR sumar candidaturas en las ciudades medianas y pequeñas en las que Cs tenía una mayor implantación que el PAR.

En la presentación, el presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica y el secretario general, Alberto Izquierdo, han sumado sus voces a los ex de Ciudadanos Ramiro Domínguez y Beatriz García, presidenta de la Plataforma Liberal Aragonesa.

"Somos gente libre que ha decidido unirse por Aragón", ha defendido el secretario general del PAR y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, que ha recordado que en la presentación de su candidatura ya anunció que su tarea sería "fichar talento".

"Son gente que se quería ir de la política y les hemos convencido para que se queden. La gente que vale no se puede ir a su casa porque haya otros que utilicen los dedos para designar y sin democracia", ha defendido, en referencia no tan velada a la decisión de la dirección de Ciudadanos de elegir sin primarias al líder del partido, Carlos Ortas, y a los candidatos.

"El PAR es un partido lleno de democracia y tenemos la capacidad de que los aragoneses vean la libertad en el centro político aragonés con un partido que no tiene ninguna atadura y que va a defender el territorio de abajo a arriba, también en las ciudades, y conseguiremos que la gente se sienta representada", ha defendido Izquierdo.

"Nosotros no vamos a buscar ningún puesto a ver si el PP o el PSOE nos dan algo. Vamos a defender Aragón desde el centro y desde la libertad", ha recalcado Izquierdo. "No tenemos ningún pacto previo, no lo vamos a tener y no nos vamos a vender por un plato de lentejas y nadie va a parar este proyecto: Aragón va a tener un proyecto de centro, aragonesista y liberal le pese a quien le pese", ha incidido.

Preguntado por cuáles serían sus pactos de preferencia a la hora de conformar el futuro Gobierno de Aragón, Izquierdo ha evitado responder. "Cualquier partido que haga un proyecto que no cuente con Aragón y para el que Aragón no sea lo más importante, este partido no estará con ellos", ha defendido.

De hecho, ha asegurado que cuando llegue el momento de decidir los pactos lo hará la Ejecutiva del partido "pensando en los intereses de Aragón. Si estuviéramos jugando a ver qué cargo pillamos, ya habríamos elegido", ha asegurado.

Izquierdo: "Todos los clientelares del PAR ya son clientes de otra empresa"

Algunos de los miembros de la Plataforma Liberal Aragonesa, como el diputado Ramiro Domínguez, criticaron al PAR por su "clientelismo", especialmente en las comarcas, una de las instituciones defendidas por el PAR y más puestas en entredicho por Ciudadanos.

Izquierdo ha defendido que "todos los clientelares (del PAR) ya son clientes de otra empresa". "Esta gente viene porque somos un partido libre, limpio y nuevo. El señor Biel y sus amigos ya no están. El señor Aliaga tampoco está. La gente que está en el PAR es gente libre, que tenemos las manos libres y limpias y no tenemos nada que esconder", ha asegurado Izquierdo. "Los aragoneses no quieren un PAR como antes, sino un PAR nuevo", ha reivindicado.

Además, Izquierdo ha vuelto a señalar que si la Audiencia Provincial no les da la razón por el recurso recurrirán la sentencia. "Entendemos que hicimos las cosas bien en el Congreso y volveremos a recurrir. La sentencia ya se está cumpliendo, el congreso está convocado... Nadie puede impedirle al PAR presentarse a las elecciones", ha incidido.

Ramiro Domínguez, el único confirmado en la lista electoral

Por ahora, la alianza electoral no ha comunicado qué nombres se integrarán en las listas. Tan solo se ha confirmado que Ramiro Domínguez, diputado autonómico por Ciudadanos y vicepresidente de la Mesa de las Cortes de Aragón, será el cabeza de lista del PAR por Alcañiz y también liderará la candidatura a las Cortes por la provincia de Zaragoza.

En el caso de Beatriz García, que se preveía que irá como número tres por Zaragoza, la presidenta de la Plataforma Liberal Aragonesa no ha confirmado su posición en la lista.

García ha explicitado que la nueva entidad tiene a día de hoy un centenar de miembros y que, a día de hoy, "aporta unas 20 listas" a las que tenía el PAR.

Tanto Domínguez como García han expresado su "profundo pesar" y "tristeza tremenda" por la "deriva" de la formación naranja. "Ciudadanos ha perdido todo aquello que nos enamoró y ahora mismo navega sin rumbo y eso es precisamente lo que nos ha unido a los miembros de la plataforma", ha dicho García.

"Vamos a tener implantación en las capitales provinciales, también en los municipios grandes. Nuestros principales candidatos vienen de las ciudades medianas. Queremos ofrecer a los aragoneses una alternativa al PP y al PSOE, una alternativa de centro, liberal y de Aragón", ha explicado García.