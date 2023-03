Cargos de Ciudadanos crean una plataforma que se integrará en el PAR

La efervescencia del centro político aragonés sigue dejando en esta precampaña electoral sorprendentes alianzas (o no tanto) que acabarán fraguando las alternativas en un espacio político más fragmentado que nunca.

La última, la Plataforma Liberal Aragonesa, impulsada por diputados de Ciudadanos en las Cortes de Aragón como Ramiro Domínguez, vicepresidente segundo del Parlamento aragonés, y Beatriz García, diputada autonómica de Cs por Zaragoza, que será la presidenta de la nueva plataforma. Su plan es integrarse en las listas del PAR a escala autonómica y municipal "como independientes".

La presentación de esta alianza electoral entre el PAR y la Plataforma Liberal se realizará el martes de la próxima semana en un "espacio neutral", no en la sede del partido que ahora dirige Clemente Sánchez-Garnica.

La intención es que, para entonces, coincidiendo además con la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral, todos los cargos de Ciudadanos que integren la plataforma se hayan dado de baja de militancia de su partido.

Domínguez hace 'doblete' en Alcañiz y a las Cortes por Zaragoza

La presidenta de la plataforma asegura que el acuerdo con el PAR es "programático y de candidaturas", pero de momento hay poca concreción sobre cuántos actuales cargos del partido naranja podrán integrarse en la formación aragonesista.

Lo único concreto por ahora, aseguran, es que Ramiro Domínguez será el cabeza de lista por Zaragoza a las Cortes de Aragón además de aspirante a la alcaldía de Alcañiz; y que la propia Beatriz García irá de número 3 por Zaragoza a las Cortes. El segundo puesto quedaría reservado para un militante del PAR, todavía por confirmar.

Lo que está claro también es que el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, será el cabeza de lista a las Cortes por Teruel, y que en Huesca está todo abierto y sin candidatos confirmados, tanto en el ayuntamiento como el primer puesto de la lista autonómica. De hecho, en las primarias que ya celebró el PAR el mes pasado no se presentó ni un candidato para Huesca.

Del nacionalismo español al aragonesismo

El salto de los diputados liberales al proyecto aragonesista del PAR hace cuatro años hubiera sido impensable. Ambos proyectos se disputan el centro pero proceden de perspectivas y trayectorias políticas muy diferentes.

En la presente legislatura, cuando tomó forma la descomposición de Ciudadanos, su excoordinador regional Daniel Pérez Calvo empezó a hablar de una posible alianza con el PAR, de la llamada "casa del centro común", algo que el expresidente del PAR, Arturo Aliaga, negaba con rotundidad.

La trayectoria de Ciudadanos no ha mejorado en estos cuatro años y la puntilla han sido las formas de la nueva dirección, elegida en enero tras el proceso de refundación, que solo dos meses después se ha saltado sus propios estatutos y decidió no convocar primarias y elegir a dedo a sus candidatos, Carlos Ortas para las autonómicas y Daniel Pérez para el ayuntamiento de Zaragoza, encomienda que aún no ha aceptado.

"Cs ha echado a la basura a mucha gente que lleva en el proyecto desde el minuto 1"

Más de una de las familias del partido se quedó fuera con esta decisión. Algunos dejarán la política y otros han buscado la forma de seguir defendiendo su "proyecto liberal". "El partido ha echado a la basura a mucha gente que llevamos trabajando por Ciudadanos desde el minuto uno", explica Beatriz García, que asegura que ninguno de los integrantes de la Plataforma Liberal "ha cambiado de chaqueta".

"Vamos a tener la libertad de defender nuestro ideario, que no variará mucho de lo que hemos hecho estos cuatro años, pero que Ciudadanos ha dejado de representar", ha señalado García, que ha recordado su apuesta también desde Cs por el derecho foral aragonés y la defensa de algunas de las señas de identidad del PAR, como la custodia compartida.

Además, el cambio en la presidencia también les ha hecho dar este paso. "Al PAR que nos integramos no es el PAR de los últimos cuatro años, y valoramos quién se ha quedado en la dirección", ha explicado.

El secretario general del PAR ha confirmado esta información. Alberto Izquierdo ha recordado que, desde la moción de censura contra Arturo Aliaga, su propósito ha sido "ensanchar el centro, recuperar a la gente de Compromiso por Aragón y contar con el talento de gente que ha defendido esta tierra con vehemencia". Todos esos requisitos, ha asegurado, las cumplen personas como Ramiro Domínguez.