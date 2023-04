El Gobierno de Aragón, a solicitud de pleno de la Diputación Provincial de Huesca del pasado viernes, 14 de abril, ha convocado para el próximo miércoles día 19, a las 12.30 horas, la comisión de seguimiento del convenio para la unión de las estaciones de Astún y Formigal.

Tal y como señalaron fuentes del Ejecutivo aragonés, el encuentro se celebrará en el Pignatelli, en una reunión en la que participarán los representantes del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, y de las estaciones de Formigal (Aramón) y Astún.

Solo dos meses después de la firma del convenio para dar un paso adelante en la unión de las estaciones de Astún y Formigal a través de Canal Roya, la comisión se reúne de nuevo pero en un clima radicalmente distinto.

El proyecto de la unión de estaciones en el Pirineo aragonés sigue derritiéndose a medida que pasan los días y las posibilidades de aprovechar los más de 26 millones de euros ya adjudicados de fondos europeos se desvanecen a golpe de pancarta y de contestación social.

La última, la de este pasado fin de semana, multitudinaria para lo que es el rechazo a esta conexión por telecabina entre las estaciones de esquí de Astún y Formigal con parada intermedia en Canal Roya mediante 37 pilonas atravesando el valle que piden salvaguardar las voces más críticas.

Eso y que la institución que promueve el proyecto, la Diputación de Huesca, aprobaba en el pleno del pasado viernes que había que replantearse cómo costearlo, parece haber hecho recapacitar al Gobierno de Aragón, que este lunes ya no apuntaba al "terreno seguro" sobre el que pisaba este ambicioso proyecto y daba un paso atrás en su contundente apuesta.

Así se puede entender que el vicepresidente de aragonés y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, asegurara que el Ejecutivo autonómico ha trabajado en la ejecución del proyecto de la unión de estaciones "con el horizonte de que era un proyecto reivindicado, querido y anhelado" en el territorio. Pero que ya no se hará a toda costa con esos fondos europeos obtenidos.

"Lo que está claro, y lo he dicho siempre, es que no vamos a hacer un proyecto que está en contra de la opinión pública y si el territorio no lo quiere", ha apuntado Aliaga, dejando claro que durante estos últimos años se ha trabajado para cumplir una demanda histórica que, entendían, sí que era pretendido y anhelado por la comunidad aragonesa.

Así se ha pronunciado en su visita al Parque Tecnológico Walqa, donde se han firmaban los convenios Cloud Nine. El consejero ha indicado que el Gobierno de Aragón recogió en su momento "una reivindicación histórica", que al mismo tiempo permitía no perder competitividad en el sector de la nieve. Sin embargo, "la contestación social que ha aparecido respecto a este proyecto hay que valorarla".

Esta mención es lo más parecido en los últimos meses a la necesidad de atender el rechazo encontrado en la calle. Unos meses en los que otras voces apuntaban a la lejanía con la que se trataba este proyecto estratégico para la zona y para toda la comunidad por parte de quienes ni conocen ni velan por el interés general y del desarrollo de los municipios que salían beneficiados de este proyecto. O de las escasas posibilidades de éxito de quienes advertían de que ni en Europa ni en el Gobierno central se daría carta blanca a intervenir en un espacio natural de alto valor como es Canal Roya.

En este sentido, la respuesta de Aliaga no era tan crítica con esas otras voces de rechazo y ha hecho más hincapié en la "importancia" de la unión de estaciones para obtener los fondos europeos y también en que se haya buscado la competitividad.

"El Gobierno de Aragón ha recogido el sentimiento de hacer ese gran proyecto aragonés de la nieve para no perder la competitividad con otros destinos que sí que están realizando inversiones, incluso en ampliaciones de pistas", ha subrayado el también vicepresidente del Gobierno.

Por todo esto, Aliaga ha señalado que el Gobierno de Aragón convocará "inmediatamente" la comisión de seguimiento del proyecto, tal y como le ha requerido la Diputación Provincial de Huesca en su último pleno del pasado viernes.